是滴是友｜食點心要配咩酒？　廖碧兒唔止專業品酒　仲係酒莊老闆

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-17 10:00

由廖碧兒（Bernice）、林曉峰、肥仔及193主持的ViuTV新節目《是滴是友》終於啟播，觀眾除了可以從肥仔及193身上聽到無數難Gag之外，最重要的當然是要欣賞Bernice的酒藝！而在第一集中，Bernice就為各位介紹了一款果味較濃的紅酒配點心飲用，令蝦餃、燒賣等點心美食的味道都能夠昇華、互相輝映。

點心配紅酒，Bernice果然有料到！（官方提供）

其實廖碧兒只於2017年就考獲國際品酒認證Level 3資格，更是一家紅酒酒莊的主人，由葡萄種植、釀酒到出品一手包辦。2019年，成廖碧兒更憑自家品牌Bellavizio紅酒在Sakura日本女士專屬葡萄酒大賽中以93分的佳績奪雙金大獎，而Bernice亦同時成為該比賽中頭十名優秀女釀酒師之一。其實早於2008年，廖碧兒因為到了美國加州的Napa Valley參觀酒莊和試酒之後而萌生釀酒的念頭，之後就決定投資酒莊，分別在美國加州的Napa Valley和法國波爾多都有釀酒，不過由於產量不多，她釀製的紅酒主要與朋友分享、向餐廳供酒或慈善拍賣之用。

點擊下圖欣賞才女廖碧兒的酒莊以及靚相：