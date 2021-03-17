張震挑戰舞台劇《江/雲•之/間》　導演盛讚︰他豐富了角色生命

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-17 12:45

向來專注拍電影的張震，近日嘗試挑戰舞台劇，將參與著名戲劇導演賴聲川的舞台劇《江/雲•之/間》，劇中飾演經典角色江濱柳，重新演繹《暗戀桃花源》裡〈暗戀〉中的綿長揪心愛情故事。據悉，《江/雲•之/間》已進入了最後排練階段，將於4月開始展開世界演出。

張震在劇中飾演經典角色江濱柳。(《江/雲•之/間》劇照)

《江/雲•之/間》取材自賴聲川導演《暗戀桃花源》中〈暗戀〉的故事，此次賴聲川導演將原創再原創，抽絲剝繭般的將江濱柳和雲之凡之間的愛情故事呈現出來，重新詮釋被時代和戰火沖散的一對戀人的揪心留白。作為張震的舞台劇首秀，飾演經典角色江濱柳對於他來說不僅是新的嘗試，更是新挑戰，他表示：「我很喜歡這個角色。《江/雲•之/間》是〈暗戀〉這齣戲中戲的延續和擴展，這個故事豐富了'江濱柳'的性格和人生。」前期準備時，張震通過收集相關的時代背景資料，以及詢問回憶那個年代的長輩們談吐舉止的小細節，不斷揣摩“江濱柳”的感情和角色，豐富他熱烈但細緻的內心世界。

雖是首次登上劇場舞台，但導演賴聲川對張震評價頗高：「他每天都在動腦子、動感情尋找江濱柳這個角色，是一個非常適合劇場表演的演員，帶給我們很多驚喜，同時也有很多自己的想法，給予了江濱柳豐富的生命」。而從影多年的張震謙虛的表示自己在戲劇舞台上還只是個新人：「出演《江/雲•之/間》對我來說是一次非常有挑戰性的工作，希望通過這次演出，我可以進步、成長，在戲劇舞台上找到更多演員的可能性，征服這座屬於戲劇舞台的'高山'。」