美劇大數據｜Netflix投資38億攻韓國市場　香港有四套入十大

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-17 19:00

在世紀疫情持續，生活習慣都離不開Netflix，大家放假都留在家中煲劇睇戲。在影視娛樂串流平台主導的時代，觀眾能夠挑選心頭好來消磨時間，同時亦能反映出不同國家的觀眾喜好。就以香港為例，在Netflix數月前開始推行的點播排行榜中，十大當中有4套被韓劇霸佔了，而榜首都被宋仲基所主演的《黑道律師文森佐》（Vincenzo）霸佔了好幾週。

《黑道律師文森佐》由宋仲基主演。（Netflix）

香港的觀眾都比較愛收看韓劇不在話下，所有Hit爆韓劇都能夠在香港帶起熱潮，而韓劇的魅力和影響力滲透至不同年齡層。就Netflix排行榜走勢來看，《黑道律師文森佐》之外，上榜的還有《西西弗斯的神話》、《結婚作詞，離婚作曲》及《喜歡的話請響鈴2》。除了韓星效應，韓劇出名題材廣泛、製作高質，加上男女主角靚仔靚女，自然看得開心。

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其實Netflix早已看中了韓國市場的可塑性，在過去幾年，Netflix跟韓國電視台合作無間，除同步跟播韓劇，還跟韓國團隊拍攝了不少大熱作品，包括《屍戰朝鮮》、《Sweet Home》等，亦投資了《愛的迫降》﹑《梨泰院Class》﹑《機智醫生生活》等多部作品。另外，Netflix亞洲總監金敏英公佈於上月亦公布了將投資5億美元（約港幣38億）在韓國內容的製作上。這樣龐大的投資，佔了亞太地區內容預算的一半，意味著Netflix將全面進攻韓國娛樂市場。

至於全球排行榜，雖然新上架的《喜歡的話請響鈴2》和《黑道律師文森佐》分別能夠奪得第6位及第9位，仍與《Ginny & Georgia》、《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes）、醫療劇《New Amsterdam》等，還有好一段距離。

《母女姐妹花》仍穩佔全球榜首。（FlixPatrol截圖）

青春劇集愛情、親情及青春期所面對的成長，題材輕鬆之餘又能直接帶出主題，比起燒腦作品更得美國劇迷歡心。雖然最近才在Netflix上架的《New Amsterdam》人氣有增無減，但仍然威脅不到《Ginny & Georgia》的地位，更反被日前才上架的懸疑英劇《真愛基因》（The One）威脅到。

《真愛基因》上架５日便登上全球排行榜第二位。（Netflix）

《真愛基因》跟早前爆紅的燒腦劇《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes）很相似，《真愛基因》同樣走懸疑愛情路線，不過並不是以燒腦作賣點。劇集改編自John Marrs的同名科幻小說，劇情背景設定在現今社會，主要講述只要進行DNA吻合測試，就能找到完美靈魂伴侶。系統不會考慮年齡、性別、種族、國籍等因素，只希望找出世界上與你基因符合的完美另一半。可惜這個看似完美的服務，卻引發了多種問題，包括離婚率急劇上升，背後更藏着一宗恐怖命案。

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