袁偉豪同屆校花潘冠霖係御用閒角　三輯《皆大歡喜》演逾30角色

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-18 09:00

有網友發掘當年潘冠霖同袁偉豪選校花校草嘅相片。（潘冠霖FACEBOOK）

想當年青少年雜誌YES舉辦嘅《全港校花校草選舉》，可謂年度盛事，拎住本書仔就知各校有咩靚仔靚女，仲成為明星搖籃，有唔少校花校草好似鄧麗欣、黃宗澤、江嘉敏、王敏奕等先後加入娛樂圈。袁偉豪1997年參選校草，原來同佢同屆嘅校花潘冠霖，都入咗TVB拍劇，而且一拍就20年，現正熱播嘅兩線劇集《大步走》以及《失憶24小時》都見到佢嘅身影。

潘冠霖同袁偉豪先後腳入TVB拍劇，不時都會碰頭，潘冠霖爆平時叫袁偉豪做阿草，因為佢係當年嘅校草。（潘冠霖FACEBOOK）

有網友發掘當年潘冠霖同袁偉豪選校花校草嘅相片，對比近日合照，大讚女方保養得宜一啲都唔似即將40歲，潘冠霖接受《香港01》訪問時話感謝網友讚賞：「晚晚都會敷眼mask同水份面膜，真係無出眼紋。其實袁偉豪都keep 得好，角色需要令到佢睇落感覺疲倦，男士魅力唔同嘅，方中信都有魅力魚尾紋啦。」

潘冠霖加入TVB廿年，演過嘅角色不計其數。（潘冠霖FACEBOOK）

單係《皆大歡喜》時裝版，潘冠霖已演過13個角色。（網上截圖）

2000年曾任TVB Cover Girl，2001年畢業於第17期無綫電視藝員訓練班，之後加入TVB成為旗下藝人，多年來潘冠霖參演過嘅劇集不計其數，試過有2年都有13套劇見到佢身影，《皆大歡喜》時裝版仲演過13個角色﹗雖然一直未有機會更上一層樓，但佢都好感恩話：「之前都有買股票投資，其實（TVB份糧）又唔係講到咁差，有人出底薪，感恩自己都over show，身邊都有同事成功供斷物業。」

潘冠霖近月拍攝嘅《超能使者》、《換命真相》、《我家無難事》都仲未播出。（潘冠霖FACEBOOK）

致電潘冠霖時佢表示自己上緊堂，原來正在進修：「依家喺公開大學修讀節目製作課程，要讀3年全日製課程，有時間就返TVB拍劇，暫時無其他副業啦，工作多年都有積蓄。」至於感情方面潘冠霖就話想保留點點私人空間：「只能說，有共同信仰的另一半。」