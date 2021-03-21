風頭人物 | 林作「小丑」背後源於父親一句話：睇死你呢世冇成就

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-21 23:22

近年名聲跌得快過股票的林作，由架勢十足的「10A港姐男友」、「牛津畢業大律師」，大幅貶值為尢如過街老鼠的「抽死人水嘅保險佬」和「小丑」，持續被炮轟「冇家教」、「讀屎片」、「博上位」、「消費前度」。林作依然嬉皮笑臉，欣然應約一場荒唐的拳賽，其玩世不恭的態度，原來源自於父親的影響。 林作與父親的關係不止疏離，說是「勢成水火」也不為過。兩人的摩擦就像計時炸彈，父親離家前擱下的一句狠話，引爆了他們之間的緊張氣氛，一對父子從此割席，「我睇死你呢一世冇乜成就！」 攝影：陳順禎

林作仍保留「大律師」的牌匾，他笑言：「唔好晒呀嘛！」（陳順禎 攝）

破碎家庭長大 父母婚姻名存實亡

訪問約在林作家中。林作和母親王莉妮同住在半山一幢大廈，一人住一層，各自保留私人空間。甫踏入林作家中，首先映入眼簾的，是他家中牆上的求學時期生活獨照、工作照，以及數不清的偉人畫像，琳瑯滿目的照片和畫像，惟獨欠缺全家福。林作說，要看家庭照得到樓下媽媽所住的樓層。

門口轉右，便是他經常與下屬開會的大廳，旁邊掛着醒目的毛澤東畫像。他笑言自己比較「毒」，不喜歡外出工作，屋企也搖身一變成辦公室。

剛簽完保單趕回家的林作仍然穿着西裝，訪問上半段就單刀直入地問及家庭，林作也似乎未有感到愕然或突兀，從容自若地坐上梳化後便開始侃侃而談，毫無一絲忸怩。父親在他出世前已出軌秘書，美國香港兩頭家兩邊走，媽媽王莉妮也心冷，視這段婚姻名存實亡，兩夫妻各自盡歡，林作自小就學會長期獨處，最親近的人是工人姐姐。

林作生活獨照、工作照：

林作：「我爸就係我污點。」

父親似乎不當這個家是一回事，成名後的林作亦經常公開地將他踩到一文不值。訪問期間，林作不時溫柔地撫摸安坐他身旁的愛犬，吐出的言辭卻冰冷犀利。在他心目中，父親是個「自卑㒼塞嘅大男人」，而且「成日發火、同自己過唔去」，更毫不留情地鬧他「廢」。

「乜都佢叻，佢識，認晒頭，但又交唔到貨。佢安排去旅行，但安排到成擗屎咁！要搞大生意項目，但最後要阿媽收拾爛局；阿仔要讀咩名校，但最後阿媽課金畀學費。啲網民成日話我係我前度（麥明詩）嘅污點呀嘛！嗰種感覺我明㗎！我爸就係我污點。」

林作和父親的關係是狗咬狗骨，說是勢成水火也不為過，（陳順禎 攝）

林作父親擱狠話：「我睇死你呢一世冇乜成就！」

林作與父親的關係，也是他與他眼中典型香港人的關係，「活得太辛苦，精神太繃緊。佢係一個講唔到笑話嘅人嚟，而我係一個只識講笑話嘅人嚟。」

父子之間的價值觀南轅北轍，令家中頓成戰場，頻頻開火，父親視兒子為「垃圾」，「我記得佢同我媽咪離婚嘅時候，佢透過我媽同我傳達一句說話，佢話佢『睇死我呢世冇乜成就。』我覺得佢係講畀佢自己聽。」

訪問當日，媽媽王莉妮也在下層家中，與友人共聚聊天，母子之間保有各自私人空間，非常獨立。（陳順禎 攝）

林作同媽媽似「生意夥伴」

母親王莉妮也是個大女人，婚姻不順，將精神寄託在事業上。林作與母親就像「生意夥伴」。訪問當日，母親致電林作，告知有人邀請他拍戲，問阿仔幾時得閑食餐便飯。林作擺低電話後笑言：「佢打嚟係同我講有Job傾呀大佬，而唔係『阿仔，你忙唔忙呀？我煲湯畀你飲呀！不如我哋Catch up下啦！』冇㗎！」

林作家庭照：

林作當所有事笑話看待 自認「好鬥」

父親令林作堅持以「搞Gag」態度面對人生風浪；母親也放任林作，事業和自我永遠爬頭，家庭和愛情擺最尾。也許正因如此，林作經常冷待自己以外的人事物。他與鍾培生或網民的角力，都視作一場遊戲，自認「好鬥」，卻又不介意輸到一塌糊塗。

「你可以話我有少少Suicidal（自殺傾向），即係你想瀨嘢。有時我喺網上講嗰啲嘢，就係唔製造麻煩就身痕嘅感覺。（我）係想瀨嘢。」一個人為想「瀨嘢」而鬧到滿城風雨，也算得上是奇人，絕處逢生，「瀨完嘢」的林作得出一個結論，「晒氣啦！所有嘢到最後都係得啖笑！」

林作自言經常為「瀨嘢」而「瀨嘢」。（陳順禎 攝）

被指鍾意撩是鬥非：我畀人搞多！

林作不認為想「瀨嘢」等於心理扭曲，即使被身邊人冠上「反社會人格」之稱，他也不以為然，「反社會人格係想摧毀其他人，我就冇。我朋友多，啲人覺得呢條友冇乜嘢喎！好多人話我爭議性強，鍾意撩是鬥非，但你留意下，我好少針對個人，我好少搞某個人，我係畀人搞多。」

訪問當日，女友裕美給林作帶來了補充鐵質的營養品，讓他為拳賽做好準備。（陳順禎 攝）

陳定幫師傅批中「是非命」：食住是非上就最好

由「四萬蚊西裝」、「抽死人水」，再到鍾培生發出隻揪之約，每次是非敲門，林作只會更喜上眉梢，因為又有錢賺。林作透露，鍾培生記者會過後，業績翻了一倍，或許他的感受會再次惹怒一班人，正宗「摟打」，「而家真係有福冇命享。」

林作在訪問當日展示了他最貴的名牌西裝，價值約6萬港幣。另外他又試過一次過買4套西裝，共花費16萬，他坦言未曾因此後悔過。（陳順禎 攝）

林作不怕是非，只怕是非不來。不信風水的林作記起，幾年前藝人林盛斌（Bob）介紹他算命，陳定幫師傅為他人生定調的一席話，「佢話我係是非命，我唔使搵是非，是非會搵上我。所以我只需要做嘅就係唔避忌是非，踩住上、食住上，就會有好好嘅生意成果，我覺得係真嘅。」

不求名聲好壞，只在乎能否「出位」的林作，繼續秉持「食住上」精神，歡喜迎接席捲而來的是與非，看眾以為他正在毀掉自己，然而或許在他眼中，這才是他人生的巔峰時期。

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