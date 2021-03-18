梅根哈里受訪後激嬲英國民眾　人氣墊底成最討厭英室成員

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-18 14:15

梅根和哈里上周向英國王室投下震撼彈，梅根在接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的獨家專訪中大爆王室存在種族歧視，更忽略自己的精神問題，導致她一度萌生自殺念頭。雖然美國網民及不少明星都力撐哈里梅根，不過英國民眾就似乎不受落。當地傳媒指哈里梅根這樣做拖垮了王室，訪問播出後兩人的受歡迎程度跌出新低位，成為最討厭的王室成員。

訪問播出後，由於指控嚴重，英女王於兩日後發表60字聲明，表明會調查事件，獲得大批網民盛讚擁有極高危機處理智慧。根據外國傳媒報道，調查網站「YouGov」在10、11日針對英國民眾，做了一項有關王室成員的人氣調查，而英女王的人氣高達80%，即是每5名英國人就有4人敬重英女王。

此外，威廉王子和凱特的人氣就僅次於英女王，奪得75%的支持度。雖然凱特被梅根指控弄哭自己，但英國民眾仍支持凱特。不過哈里和梅根在英國的人氣就跌至史上新低，由於調查利用了正、負面百分比作比較，對哈里呈正面看法的有45%，負面看法的是48%，即是哈里的支持度只有-3%，比對上一次的調查下降了15%。

+ 7 + 7 + 7

至於梅根，正面評分只有31%，負面卻有59%，她的支持度有超低的-27%，意味近6成英國人都討厭她。英國民眾對梅根的討厭程度，低於當年介入戴安娜王妃和查理斯的婚姻的卡米拉「全英國最討厭的女人」。