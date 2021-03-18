【創造營2021】木村光希線上點評兼填詞主題曲　一集吸金300萬？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-18 16:00

木村拓哉同工藤靜香的二女木村光希（Kōki）2018年以模特兒出道後資源一直不錯，不止密密登上各大時尚雜誌封面，還代言BVLGARI、FILA、COACH、Estée Lauder等，甚至曾擔任CHANEL美妝大使，各類邀約不斷。

木村光希完美繼承父母的優點。（Instagram@koki）

出道近3年，木村光希在相繼登上幾本中國時尚雜誌封面以及同吳亦凡合作拍攝《貳叁》MV後，最近還出現在選秀節目《創造營2021》中，擔任「特邀助力官」，負責點評首次公演同填寫主題曲英文歌詞，但由於疫情的關係，節目只採用遠程連線的雲錄製方式。

《創造營2021》中有大量日本練習生。（視頻截圖）

據日媒報道，木村光希參加《創造營2021》一集的酬勞為300萬（約359萬），非常誇張。木村光希是模特兒出身，毫無唱跳驚艷可言，參與的主題曲英文作詞也相當簡單，幾乎中學生就能做到。點評方面，雖然講了不少說話，但完全無實質性的內容，基本都是「非常厲害」、「很好」、「完美」，總之讚完就了事，令網友看不到300萬的價值在哪裡。

日媒曝光木村光希參加《創造營2021》出場費。（網絡圖片）

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