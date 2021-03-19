Rihanna擲1億購入比華利山豪宅　雲石廁所超奢華仲有私人瞭望亭

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-19 13:00

現年33歲的樂壇天后Rihanna近年積極發展音樂以外的事業，包括內衣品牌Savage X Fenty、美妝品牌Fenty Beauty及時裝品牌Fenty，早前《福布斯》再報道Rihanna的內衣品牌市值10億美元（約77.5億港元），成為全球最有錢女歌手之一。喜歡置業的Rihanna最近以1380萬美元（約1億港元）買下位於比華利山的大豪宅，除了有游泳池，更有私人瞭望亭！

根據外國傳媒報道，Rihanna從The Beatles殿堂級成員Paul McCartney手中購買這個建於1930年代的豪宅。豪宅範圍佔地近2萬2前平方英尺，主建築物7628平方英尺，包括有5間睡房和7間浴室，更設有Spa設施、健身室和豪華衣帽間，還有游泳池、露天庭院、私人瞭望亭、火爐等。

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豪宅位於比華利山，屋外有大量高大的籬笆，非常適合需要極高私隱度的Rihanna。而豪宅的裝修走簡樸風格，精緻的設計，融合了現代和傳統元素，具有現代農舍的外觀和黑色金屬屋頂。至於傢俬方面，均以木和白色為主調，而洗手間和廚房都用了天然白色雲石做裝修。

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