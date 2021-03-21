專訪︱湯怡麥秋成因炸雞開始　最欣賞老公性格好：未見過佢發脾氣

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-21 12:00

今年年初，湯怡與麥秋成雙雙在社交平台公布婚訊兼升呢為人父母，雙喜臨門的消息震撼整個娛樂圈。這對甜蜜美滿的新婚夫婦受訪期間，記者會用三個字總括這半小時的氣氛，就是「甜到漏」。 每當麥秋成發言時，湯怡總會默默地看着老公，隨後流露出幸福笑容。從她的眼神以至二人微小的互動，在場人士都充分感受到兩位新婚的喜悅。由一件炸雞打開話題，再到相知、相惜的經過，就由麥生、麥太親自說出他們的愛情故事。 攝影：劉智源

這對甜蜜美滿的新婚夫婦受訪期間，記者會用三個字總括這半小時的氣氛，就是「甜到漏」。（劉智源攝）

一件炸雞打開話題 雞皮成二人媒人

湯怡與麥秋成相識多年卻甚少聯絡，直到去年的一個炸雞IG限時動態就令他們打開話題，麥秋成笑說炸雞成為他們的媒人：「因為一件炸雞開始，我Po咗個Story去食炸雞，佢就非常之喜愛雞皮，忍唔住對雞皮心心眼。我就話『一齊食』，就多咗講嘢，其實識咗好耐但冇咩溝通，雞皮就係媒人。」

對於外界來說，他們可說是「大纜都扯唔埋」，甚至完全不知道二人拍拖，湯怡坦承將關係保密：「真係好埋好埋，但我哋如常出街，拍拖、睇戲，食嘢都有。」麥秋成則指不喜歡因避傳媒而留在家：「唔會因為驚俾人影到而匿喺屋企，我唔喜歡。我哋食米線都大街大巷，好普通。」

湯怡與麥秋成相識多年卻甚少聯絡，直到去年的一個炸雞IG限時動態就令他們打開話題，麥秋成笑說炸雞成為他們的媒人，所以影結婚相都有「炸雞」做主角。（IG/ @yuenkaka）

湯怡大讚老公性格好：未見過佢發脾氣

談起最欣賞對方之處，麥秋成毫不猶豫說是湯怡的性格，與她相處沒有壓力非常舒服：「佢冇咩令我好忟憎，我其實都奄尖，有時都好大頭蝦。我啲大頭蝦，如果係屋企人一定鬧到我天花龍鳳，佢就會笑足我一日，呢啲就係舒服，冇咩畀到壓力我。」湯怡同樣指是相處舒服，亦欣賞麥秋成夠耐性了解自己：「佢令我溝通多咗，因為我係一個唔識表達嘅人，有時我心諗嗰句，同我講嗰句係兩回事，佢好細心留意每一句背後意思，再撩我講真正感受。以前都有朋友介紹其他人畀我，我唔可以咁急進，佢好有耐性了解我。」

麥秋成隨即笑言女仔通常都是口是心非，湯怡立即搞笑地反白眼兼繼續大讚老公脾氣好：「佢個人冇脾氣，Regen（張惠雅）識咗佢16、17年，都話未見過麥秋成發脾氣。我未見過佢發脾氣，令到我個心好平靜、好舒服，一見到佢就會笑。」

湯怡大讚老公脾氣好。（劉智源攝）

分工合作打理家頭細務 老婆煮飯老公做家務

回想起二人相處的感動瞬間，湯怡坦言是麥秋成的陪伴：「我好容易忟憎，佢永遠喺我隔離，可能畀一個擁抱我已經冇事，係好神奇。佢喺背後默默做，唔係得個講字，會實質去行動，呢個對我嚟講好緊要。」麥秋成遲疑一下再微笑回答：「佢每一日諗煮咩，諗到頭都爆已經好感動。佢為你著想，呢樣好窩心。」

湯怡與麥秋成展開甜蜜的新婚生活，二人亦分工合作打理家頭細務。湯怡負責煮飯，而做家務的責任就落在麥秋成手中。湯怡大讚老公肯做家務：「廚房部門我負責，唔會俾佢掂廚房嘢。做家務嘅男人好抵讚，拖地、照顧隻狗，洗衫，佢同我講『呢個月做咗一年要做嘅家務』，辛苦晒。」麥秋成認為在一段家庭關係中，要承擔作為爸爸以及丈夫應有的責任。

湯怡與麥秋成展開甜蜜的新婚生活，二人亦分工合作打理家頭細務。湯怡負責煮飯，而做家務的責任就落在麥秋成手中。（劉智源攝）

對BB性別保持神秘 麥秋成指兩個夠晒數

即將升呢做媽媽的湯怡透露已陀B四個半月，對於BB的性別就實行保持神秘：「而家4個半月，預產期係7月底8月。我哋知BB性別，但保持神秘，身邊好多人估緊。」新手爸爸麥秋成續指：「仲諗緊公唔公開，生出嚟再話畀大家知好似開心啲。」

湯怡更大讚BB錫媽媽，懷孕期間沒有太多的不適：「頭三個月唔舒服啲，食之前、食之後想嘔，好彩BB錫我就冇嘔到。胃口上有少少轉變，以前好鍾意食甜品，嗰三個月完全食唔到。而家胃口返晒嚟，特別鍾意食濃味嘢、煎炸嘢。」麥秋成笑指最初希望生6個，不過現時兩個就夠晒數。

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