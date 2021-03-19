聲夢傳奇︱14歲鍾柔美、姚焯菲成最年輕參賽者　感激家人全力支持

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-19 21:45

無綫歌唱真人騷《聲夢傳奇》早前因人事變動一度傳出「煞停」消息，不過節目最終獲放行並將於4 月10日起逢星期六晚播出。為隆重其事，TVB今日（19/3）特意舉行記招公布詳情，15位參賽者亦以全新形象登場。

為隆重其事，TVB特意舉行記招公布詳情，15位參賽者亦以全新形象登場。（葉志明攝）

活動期間，大會播出一眾參賽者的生活照，年僅14歲、被視為大熱的鍾柔美（Yumi）素顏照充滿仙氣，而同樣只得14歲的姚焯菲（Chantel）則少女味濃。作為年齡最輕的參賽者，Yumi和Chantel直認有優勢，Chantel說：「因為我哋比較細個，吸收知識會快啲，學嘢都會吸收得快啲。」Yumi則指年輕才有動力追夢。

Yumi、Windy以及Chantel同樣是中學生，既要兼顧學業，又要接受密集式的培訓。（葉志明攝）

Yumi、Chantel以及15歲的詹天文（Windy）同樣是中學生，既要兼顧學業，又要接受密集式的培訓。年紀輕輕卻思想成熟的Chantel明白要有所犧牲：「少咗好多時間做其他嘢，好似做功課，玩同瞓覺嘅時間一定要犧牲。12至5點返學，朝早會溫書，放咗學就練歌。」Windy就盡量學校完成溫習以及功課：「盡量喺學校做晒所有嘢，小息時間溫晒啲書、做晒啲功課，返到屋企就可以即刻練歌。」Yumi與Windy的方法類似：「喺學校一定溫好晒啲書，即刻返屋企休息一陣就練歌。」

參賽過程雖然辛苦，不過幸好三位得到家人全力支持。Yumi說：「每次拍攝媽咪都會跟住我哋，見佢好似好辛苦，真係辛苦晒佢。」Chantel的媽媽就會提醒她注意休息：「Daddy成日跟我出入，媽咪有時都會一齊，佢會叫我休息多啲、飲多啲水，唔好食咁多薯片。」三位坦言現時出街多了人認識自己，一句加油和支持的說話已經令她們非常感動。

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