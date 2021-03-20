艾米漢默被24歲女子指控強姦4小時　期間更多次將對方頭部撼埋牆

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-20 13:45

現年34歲的艾米漢默（Armie Hammer）醜聞不斷，去年被爆出搭上Lily James而導致離婚，再被女子匿名爆料，指艾米漢默經常在Instagram DM不同女生，更熱愛性虐和吸食人血後，日前被爆料IG帳戶「houseofeffie」的女子控告強姦。

該名自稱Effiie的女子，日前在律師陪同下舉行網上記者會，將艾米漢默的惡行公諸於世。Effie透露兩人於交友網站認識，其後開始拍拖，艾米漢默除了嘗試強姦及對她施暴外，亦是一位控制狂，更要求Effie向他報告行蹤，就連去廁所都要報告。

Effie提到於2017年被艾米漢默強姦4小時的慘況時，期間更數度落淚。當日艾米漢默在4小時內不停強姦和毆打她，更將她的頭多次撞向牆。她坦言儘管當時深愛着艾米漢默，可惜男方只顧著發洩漠視她的痛苦，事後沒有理會她的傷勢便離開，令她身心受創。

早前有外國傳媒挖出艾米漢默的IG私人帳戶，並發現有大量關於性愛和吸毒的貼文。（Twitter圖片）

不過記者會過後，艾米漢默透過律師反過來指責Effie，指女方曾於去年7月向艾米漢默傳情慾短訊。當時艾米漢默並沒有理會Effie，手上亦有很多證據證明Effie是心甘情願接受SM。事件傳出後洛杉磯警方隨即介入，並表示現正對艾米漢默是否有涉及性侵作出調查。