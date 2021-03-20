朱智賢避談男友謝東閔感情生活有暗湧：大家有共識，要努力工作先

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-20 17:38

朱智賢因為「偷食蛋糕」事件，而被TVB雪藏了近一年時間。今日（20/03）新劇《愛美麗狂想曲》在將軍澳電視城舉行記者會宣傳，演員之一的朱智賢亦被獲安排出席，今日也是她被「雪藏」的首次公開活動。朱智賢接受《香港01》訪問時表示，自己也是幾天前才接到可以出席宣傳的通知。

朱智賢：「所有嘢都要平常心，即係做好自己，對得住自己就可以。」（葉志明攝）

朱智賢：「經過呢段時間，我覺得我係ready好出返嚟。我會畀心機，希望到時大家欣賞吓我哋演出。」被問及會否因自己負面新聞而拖累收視，她似是避開問題，只說：「大家嘅努力觀眾會睇到，我對呢部劇有信心，希望大家鍾意。」

朱智賢被「雪」後首次出席公開活動。（葉志明攝）

她又指現時自己面對傳媒時都是以平常心面對，說：「經一事長一智，傳媒問乜我預計唔到。」被「雪藏」了一年，她表示這段時間都是為自己增值，做瑜伽，跑步，行山做運動，甚至是自己學拍片剪片在YouTube分享：「因為我唔想浪費自己一生嘅時間。」並表示行山時會遇到過支持她的山友。

朱智賢成為記者會焦點。（葉志明攝）

談到網民對她的看法，會否支持她重新出發時，她就說：「我冇特登去睇，所有嘢都要平常心，即係做好自己，對得住自己就可以。」不過對於與謝東閔的感情生活，朱智賢就不願多談，只說：「大家有共識，都係要努力工作先。」會不會一起行山？她就回答：「會一大班人一齊行。」

朱智賢不願多談與謝東閔的感情，（資料圖片）