陳瀅過21日隔離生活寂寞難耐　自爆酒店房開P飲酒解悶

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-20 21:15

無綫劇集《愛美麗狂想曲》於下周一（22/03）翡翠台首播，今日（20/03）陳瀅（Jeannie）、蕭正楠、李佳芯、曹永廉、何廣沛以及朱智賢等劇中演員也有出席記者會。會上蕭正楠擺姿態供傳媒拍照時，不過就因為陳瀅不夠力扶住而雙雙跌倒，惹來一陣爆笑。

陳瀅好搶鏡。（葉志明攝）

陳瀅在去年12月回加拿大探親，回家兩個月後她在2月尾回港，並進行21日的酒店隔離，其實不少網民都對她的隔離生活感到好奇。她接受《香港01》訪問時表示，隔離生活其實並不好過：「首先因為冇得開窗，所以係冇新鮮空氣，同埋冇咗同人嘅接觸，個感覺真係好寂寞。如果隔離過，就會知道個door bell響係會有幾興奮，會期待有咩人搵你或者有咩驚喜。」

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陳瀅透露，隔離時會一個時間表，有起床時間，幾點食早餐以及什麼時候有happy hour等：「隔離完出返條馬路，見到人同車，我嗰時真係喊咗出嚟，流咗兩滴眼淚，終於感受到啲人放監出嚟係點。出嚟第一件事就攬住司機，之後就係返屋企見我啲貓。」

陳瀅好搶鏡。（葉志明攝）

隔離期間會做什麼？她笑說，那時候最常對着鏡自己與自己開party：「因為有三面鏡，所以當你碰杯嘅時候就有四個自己，所以一嗌『飲杯！』就會有四個人一齊飲杯，哈哈。」她也表示，隔離期間方力申每隔三，四日就會與她聯絡：「佢會問我O唔OK，有咩需要，不過除咗佢都有好多朋友好關心我，何雁詩仲寄咗成箱酒畀我。」

下星期就有陳瀅睇啦。（葉志明攝）

陳瀅今日仲帶咗條「J」字頸飾，原來有特別含意！點擊下圖睇點解：

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