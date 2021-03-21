高海寧受高比拜仁影響重拾做運動堅持　最新素顏相獲網友激讚

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-21 12:16

高ling近日因為高比拜仁而瘋狂做運動。（IG：sammkoling）

藝人高海寧（高Ling）最近迷上看已故藍球巨星高比拜仁的受訪影片，令她有勁大的感觸，更在IG發布了一張高比拜仁的照片，並寫了一段千字文：「最近這幾天一直在看 #KobeBryant 的賽事精華片段和訪問 終於明白為什麼那麼多人視他為神一般的存在 他的人格魅力除了因為他超強的實力 更多來自於他體現出的 #曼巴精神 那股超於常人的堅強意志和高強度的自律 叫人怎麼能不從心底佩服他。」因此高比拜仁的不屈不撓精神是令高ling大為欣賞，她續說：「一個如此有天賦的人都這麼努力 我還有什麼藉口偷懶呢？ 謝謝你教會了我『曼巴精神』」

這幾天可以看見高ling都在IG發布做運動的照片，她已經連續堅持了三天，在昨天（20日）高ling在IG發布了一段影片，影片中她做了跳繩100次、開合跳30次、深蹲30次、再跳繩100次，最後動作是掌上壓20次，以上動作重複做3組，高ling認為只要堅持一定會有回報，她寫道：「day 2 運動加飲食記錄 我是易胖體質，不戒口、不做運動真的很快就長肉，前後可以差蠻多，但減肥從來都是一件付出和收穫成正比的事情，所以堅持努力，一定會很快瘦下來！一起加油！」短短一晚這影片已經有接近兩萬網友們觀看，同時今天第三天高ling再發布一張素顏跑步照，亦獲網友們激讚「真女神」