福原愛媽媽返日本　江宏傑貼外母與女兒合照吐心底話：希望你開心

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-22 15:00

江宏傑與福原愛爆婚變多日，福原愛的媽媽福原千代獨留台灣79天後，今天在江家人的陪伴下，自松山機場搭機返日，福原千代在機場不時緊抱外孫子女，離情依依，而江宏傑稍早也於IG限動吐露不捨。

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福原千代在台時間，皆由江宏傑與江家人照護、盡孝道，而傍晚時福原愛以聲明表示：「這次兩個家族討論後，決定讓我母親歸國了，請先生送至台北的機場、日本的機場則由我的哥哥去接，母親因為高齡又需有人照顧，謝謝大家的關心。」

「現在對夫妻而言最重要的是孩子一事，目前無法對大家透露，還請見諒，雖是任性的請求，但關於母親、孩子、兩家人的事情，還請多多包含。」

而江宏傑稍早也在IG限動Po出愛媽與女兒小小愛背對背郊外野餐的天倫照（點圖放大閱讀）▼▼▼

江宏傑寫道：「離開之前聊了很多，無奈不捨但始終還是必須分開，聽到您回到老家心情更加複雜，但希您可以一直平安健康，跟在台灣的時候一樣快樂開心。」言語間滿是無奈與不捨，讓人看了動容。

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