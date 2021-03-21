野生捕獲沈殷怡　「ViuTV女神」陪靚仔海旁晨跑：我眼裡冇其他人

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-21 17:30

「ViuTV女神」沈殷怡（Shirley）因為主持《美女郊遊遊》而爆紅，近年她有份參演的《詭探前傳》 、《男排女將》等劇集亦得到不少好評。今日（21/03）沈殷怡參加「01齊跑」活動，與參加了活動的粉絲在紅磡海旁一起晨跑。

沈殷怡（Shirley）今日同粉絲一齊跑步。（林迅景攝）

跑步時有沒有留意附近的靚仔？她接受《香港01》訪問時回答：「我啲Fans都好靚仔㗎，我眼裡冇其他人，所以答你唔到。有冇心水？呢個off-cam再話你知！」為什麼不選擇跑山路線？沈殷怡就笑說因為難度太高：「要循序漸進，再有嘅話就可以同我一齊跑山，我覺得太平山晨運路線都唔錯，哈哈哈哈。」

沈殷怡（Shirley）跑得好認真。（林迅景攝）

距離拍攝《美女郊遊遊》的時間剛剛有一年，她自言這一年來偷懶了不少，所以最近已開始了健身計劃：「最近開始做返Gym，不過室外跑步係一直但係未實行嘅事，今日係一個好新鮮嘅挑戰。」

沈殷怡坦言過去一年自己肥了不少。（林迅景攝）

沈殷怡坦言，自己的身形在過去一年肥了不少：「何止少少，我而家直頭想sell肥！睇吓可唔可以將肥成為一個潮流指標，等大家覺得唔係超瘦先靚。因為我以前都追求瘦，但係慢慢就會覺得如果要迫到自己咁盡，其實做女人都幾辛苦。」她笑言，因為今天有拍攝工作，所以昨日沒有吃晚飯：「哈哈，我個人好盡責㗎！」

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