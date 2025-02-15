最低調豪門千金獲名媛好友慶生　名校畢業創立自家珠寶品牌

霍英東家族第三代成員向來備受外界關注，當中長房長孫霍啟剛與太太郭晶晶貫徹低調節儉的作風，更獲封「豪門清泉」。而二房孫女霍詠詩（Christine）與霍詠盈（Caroline）近年不時出席活動，當中霍詠盈因與前港姐亞軍吳婉芳長子胡智略（Caspar）結婚而備受關注。不過相比起她們，霍英東長房孫女霍思緯就十分低調，甚少公開露面，日前百億富商曾文豪女兒曾昭怡就曬出與一班好友為霍思緯慶祝生日的合照！

跳水皇后郭晶晶與霍啟剛。

霍英東二房孫女霍詠盈（Caroline）2021年11月與吳婉芳大仔胡智略（Caspar）結婚。（IG@lynuswoo）

性感。（IG@carolinefwy）

二房孫女霍詠詩與霍詠盈。（IG截圖）

霍思緯（前排右）以一頭幹練短髮示人，造型簡單仍難掩氣質。（IG截圖）

相中所見，霍思緯以一頭幹練短髮示人，造型簡單仍難掩氣質。霍思緯是霍震寰與陳琪琪的女兒，身形高䠷，斯文清純，她在中學畢業後曾到中央美術學院學畫畫，經常與同學一起在畫室通宵達旦地練習，之後，她又到世界頂級設計學院帕森斯設計學院（Parsons）繼續攻讀設計。學成歸來的霍思緯曾在世界著名時裝公司任職，後來到美國學習關於珠寶的專業知識，考取了美國寶石學院的專業證書。

霍震寰一家。（視覺中國）

霍震寰與女兒霍思緯、兒子霍啟文及霍啟剛、霍啟山出席紀念霍英東誕辰100周年座談會。（Facebook圖片）

氣質出眾。（IG圖片）

霍英東長房孫女霍思緯。（IG圖片）

不時與名媛好友聚會。（IG圖片）

不時與名媛好友聚會。（IG圖片）

出席晚宴。（IG圖片）

出席晚宴。（IG圖片）

2011年，年僅26歲的霍思緯創立了屬於自己的珠寶品牌NO. Thirty Three，並擔任設計總監，何超瓊、劉嘉玲、李嘉欣都是品牌的忠實Fans。此外，霍思緯還熱心公益，不時舉辦探訪獨居老人、低收入家庭及失足青年等的活動。不過霍思緯私生活就極為低調，2023年年初被爆已低調結婚生B，生活幸福美滿。

霍思緯創立了珠寶品牌NO. Thirty Three。（網上截圖）

霍思緯在2023年年初被爆已低調結婚生B，生活幸福美滿。（IG截圖）

出席晚宴。（IG圖片）

出席晚宴。（IG圖片）