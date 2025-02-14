32歲陳詩欣懷孕　鍾培生大爆老友陳爾正兩夫婦拍拖前驚人秘密！

32歲陳詩欣（Eunice）年前與圈外男朋友陳爾正（Joshua）結婚，婚後成為人人羨慕的富貴少奶奶。今日（2月14日）情人節，小方公布結婚之外，陳詩欣她也公布了懷孕喜訊。

陳詩欣在今日(14日)情人節宣布喜訊，就是分享她終於懷孕成功。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣情人節宣佈經歷三年成功懷孕。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣的老公陳爾正為鍾培生的十幾年老友，遠在日本東京的鍾培生也表示恭喜，他接受《香港01》訪問時說：「其實我一早知，但係佢叫我唔好講，而家終於可以講啦，分享呢個喜悅啦！」他又說：「希望小朋友健健康康，樣就似媽媽，智慧就似晒佢兩個，高度都係似老婆，腳長都係，唔好好似老公咁矮。」

鍾培生大爆老友陳爾正驚人秘密。（林迅景 攝）

鍾培生大爆老友秘密，原來當年他是陳爾正追求陳詩欣的幕後軍師。「好感動，我係睇住佢點樣追佢，愛情故事終於開花結果。（點樣追？有冇畀意見？）有趣嘅係，嗰時佢寫咗封信畀Eunice，但係結果寫嗰個人係我，覆嗰個係Eunice個friend，所以係隔空我同Eunice個friend寫緊信。手寫就係佢哋自己寫，但係內容係我寫。」

陳詩欣經常周遊列國，生活無憂。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣（Eunice）自2021年下嫁圈外有米老公陳爾正（Joshua）後淡出幕前。（葉兆康攝）

最後又怎會「東窗事發」？他表示，之後他認識了一個朋友，她向鍾培生抱怨：「你個friend黐線㗎，寫咁大（長）封信過嚟，咩年代呀？」當時鍾培生就說：「你又知嘅？」對方：「我幫Eunice覆㗎嘛！」情信中有什麼內容？鍾培生點答：「我唔知喎，我打開情情塌塌照抄，可能佢又打開TVB編劇喺度覆。」

鍾培生帶傳媒睇東京六本木地皮。（林迅景 攝）

鍾培生帶傳媒睇東京六本木地皮。（林迅景 攝）

見證老友由追求，拍拖，結婚，生小朋友，鍾培生又幾時有「着落」？他坦言打算40歲結婚。「我有好多以前覺得係豬朋狗友，而家覺得係良師益友，就係一直勸我唔好結婚。我畀咁多良師益友點醒咗。我不嬲信嗰句：『百X成材。』（百X夠數未？）唔係physical，係精神上。我就可能40歲前啦。」他表示，現在單身了兩年多，雖然身在日本，但亦未考慮搵日本人做女朋友，他十分謙虛，說：「唔識日本呀，溝通唔到。」