TVB傳削OT錢加薪變減薪 朱敏瀚不相信影響士氣 16字終極回應

朱敏瀚（朱仔）今日（14/2）現身尖沙咀出席無綫熱播劇集《痞子無間道》宣傳造勢活動。提到他在劇中有不少場口大騷肌肉，場面相當吸睛，引起網上熱議。朱仔接受《香港01》訪問時表示：「其實呢幾年我拍嘅劇集，基本上套套都要除衫，咁都叫做有啲動力，令我一路keep住咁做運動，基本上我一有時間就會去操。（玩健身玩咗幾耐？）其實正正式式開始玩健身，應該就係拍《機場特警》嗰陣時，我諗都有5年咁上下。其實要經營一個Fit嘅身形，最難就係要戒口。但當我知道唔使除衫出鏡嘅時候，我就會照樣去食，就唔會話點樣去戒口。」

朱仔相信削加班費不會影響士氣。（梁碧玲攝）

對於近日有傳TVB員工加薪後反被削減加班費，加人工竟變相減薪。朱仔表示：「我冇聽過呢個消息，就算係都應該唔關我哋演員事，因為我哋演員係集數計。（擔唔擔心削加班費影響士氣？）我諗成個大環境都不斷咁變化，會多咗唔同嘅途徑睇唔同嘅娛樂節目，引致到電視唔係呢一代最主要嘅娛樂，只要一日仲有人睇電視，我哋做電視嘅一定要盡量做好佢。我諗呢個工業唔係好容易去賺大錢，相信大家入得嚟都係為咗真係嚟拍嘢，咁所以士氣做得呢行嘅人，個心都係好堅定。」