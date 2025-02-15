網台創辦人混血肥仔疑出軌偷食女主持斷正　老婆發文回應句句有骨

本地著名YouTuber「混血肥仔」(曾達恩Tommy）曾先後創辦網台「啱Channel」以及BBO（Black Box Office），2021年他與同為旗下網台成員的老婆芊蕙（暱稱「芊蕙子」）離開「啱Channel」，並帶同女兒移民英國，但他之後獨自一人重返港發展，又到不同地方拍片。

混血肥仔與他老婆。(網上圖片)

近日網上流傳一張混血肥仔曾達恩戴黑口罩和女主持丁彥均 (暱稱「丁丁」) 密會食飯撐枱腳的相片，相片在討論區瘋傳。從相中可見，當時混血肥仔與丁丁在餐廳內對坐用餐，兩人都有戴帽，混血肥仔有戴口罩，還把口罩戴到上近眼睛位置，遮蓋了大半張臉，似乎不想被人認出。而丁丁則沒有戴口罩。不過就有網民留言指「香港咁細唔係以為包住就冇人認到下嘛」。有指有網民目睹混血肥仔和丁丁在黃金海岸約會，兩人更手拖手，隨即惹來背妻出軌偷食的揣測。已為人夫的混血肥仔與緋聞女主角丁丁暫時並未有就事件作出任何回應。

有網民拍到混血肥仔與丁丁密會撐枱腳的照片。(ig圖片)

丁丁的靚相。(ig圖片)

丁丁的靚相。(ig圖片)

丁丁的靚相。(ig圖片)

丁丁的靚相。(ig圖片)

丁丁身材不錯。(影片截圖)

不過自從該張照片在網上瘋傳後，混血肥仔那位身在英國的老婆芊蕙子就連環在IG story出post回應事件，她貼出一張一名大人拖着一名小孩的圖，發文寫道：「小女不才，屋企小事牽連大波（軒然大波）。真假我就唔評論，畢竟拋妻棄女、破壞哋家庭呢啲事，有違道德，絕對唔可以隨便安喺任何人身上。大家放心，英國可以隨時離婚，如有需要，我應該會好快收到通知。分一分，離一離，搞清楚，咁可以安英國家中繼續湊女 (好重要架) 自由既大門隨時打開。最緊要係唔好因為呢件事，令任何人蒙污名。將心比己，我都有兩位小朋友，名節好重要！」而她最新就在情人節「祝所有人搵到一個唔使買兩紮花嘅老公」。

混血肥仔老婆於IG出post。(ig圖片)