李日朗前度與董事男友雙喜臨門　疑遭同台女藝人串爆：好多機心女

現年29歲的HOY TV主持黃靜藍（Nam）曾與年長13歲的李日朗（Don）拍拖交往，但已於2023年11月宣布結束了五年戀情。分手僅三個月後，黃靜藍便在IG分享了與新男友Wilson一同前往紐西蘭的甜蜜合照。自從與李日朗分手後，黃靜藍生活越見富貴，更不時外遊和大曬男友名車。據知，黃靜藍新歡名叫Wilson，2015年於英國倫敦國王學院完成法學學士學位之後，就成立第一間印刷公司，之後再陸續創立三間公司，現時是餐飲集團執行董事，坐擁飲食王國。不少圈中人亦有Follow他的IG，譬如港姐梁凱晴、鄺美璇、陳熙蕊等等，陳詩欣的富貴老公陳爾正（Joshua）以及盛勁為等等。

黃靜藍與董事男友戀愛速度驚人。（ IG/@bluenamchu）

極速懷孕。（ IG/@bluenamchu）

兩人交往不到一年，黃靜藍去年底宣布接受男友求婚，昨日情人節更公布懷孕喜訊，雙喜臨門之際，同為HOY TV主持的樂翊榆就留言：「好多機心女， 為求有人幫自己埋單， 就盡快令到自己大肚懷孕😅🌚所以我不主張婚前性行為。 結婚應該為了愛，與三觀一致的人一起， 而不是責任。」雖然樂翊榆未有指名道姓，但火藥味濃。樂翊榆曾代表香港區參加第48屆《Miss Intercontinental 2019》比賽，去年再參加香港區「環球小姐」(Miss Universe)2024 ，不過最後因私人理由退選。她曾主持《冲遊泰國》、《好好生活在灣區》、《一人一個美味故事 》和《獨家旅行團》等。