李旻芳上節目自揭舊愛出軌　重提事件欲言又止：俾佢睇到點算

《東張》女神李旻芳今晚（15/2）現身電視城出席無綫綜藝節目《大師兄春日限定感謝祭》錄影。李旻芳接受《香港01》訪問時表示：「其實我入咗TVB咁耐，第一次參加感謝祭，之前係冇玩過，變咗我尋晚就做定功課，因為佢有啲題目係要講一啲名稱，變咗我要做定資料搜集，之前我上森美嘅節目《今晚乜都拗》都有做定資料搜集㗎。」

李旻芳首次參與綜藝節目勁興奮。（葉志明攝）

早前李旻芳在《今晚乜都拗》自揭曾遇出軌男，指當時全靠好朋友通風報訊才果斷分手，並輾轉遇到現在的老公兼找到真愛。再次重提前度出軌一事，李旻芳顯得欲言又止：「其實我係一個好感性嘅人嚟，呢件事我未曾講過出嚟，一提起我又會⋯其實你有冇啲情傷講嚟聽吓？（我冇報《東張》！）哈哈，其實呢段感情已經放低咗好耐，但因為係初戀，所以個傷疤仲有，咁所以就難啲囉。（拍咗幾耐？）其實我都唔係好記得，我諗好似一至兩年咁。（而家有冇撞返佢？）哈哈，點解你問得咁深入嘅，哎呀，俾佢睇到點算呀，唔制呀，我唔要。不過講真，係有撞過嘅，但就冇接觸，而我老公佢係知道嘅，因為我所有秘密佢都知道晒，佢仲知得清楚過我，佢只係未見過佢啫，（舊愛出軌好多次咩？）唉，你明唔明Playboy係點㗎，就係好似你呢啲咁。（唔可以以貌取人嘅，我夠覺得你老公好花弗，但都好專一！）哈哈，Ok，你贏咗。」

李旻芳上節目自揭舊愛出軌。（葉志明攝）