黃百鳴爆藝人片酬有人開一億天價　曾跟江欣燕夜蒲教調製生命之水

阮兆祥、梅小惠和江欣燕因TVB《歡樂今宵》結緣，眨眼40載，早前他們合作拍攝節目《友乜唔講得》，今（16日）晚播出的第四集嘉賓，分別是拍過無數叫好叫座電影的黃百鳴，以及捧紅過不少歌手的陳欣健。

阮兆祥、梅小惠和江欣燕因TVB《歡樂今宵》結緣，眨眼40載。

今集嘉賓係黃百鳴（中）同陳欣健（右2）。

黃百鳴與章小蕙 因「四個字」意見不合

本集先以「夜蒲」打開話題，原來欣欣與黃百鳴曾經一起蒲過，百鳴哥當時還教欣欣調製冇咁易醉的「生命之水」，百鳴哥更即場自揭「生命之水」名字的由來，原因百鳴哥曾因這「四個字」，與百萬獎金擦身而過，他說：「嗰時亞視有個《百萬富翁》慈善節目版，章子怡都有參加。我編咗同章小蕙一組，原來佢好聰明，答啲問題大家好啱Key；但去到差唔多最後，問伏特加又叫咩，當時我睇中『生命之水』呢個答案，但去到呢度大家意見唔一致，我哋就決定棄權，攞走幾十萬算，結果答案真係生命之水。」

江欣燕與黃百鳴哥感情要好。

欣欣即場調較「生命之水」畀大家飲，到底佢係咩成份呢 ？

黃百鳴讚章小蕙聰明。

與百鳴哥感情要好的欣欣，又大爆百鳴哥對於自己一手發掘的「開心少女組」十分好，還會派零用錢給她們用：「我有帶佢哋去台灣宣傳，因為夜晚我要應酬片商，一定係飲酒，我唔想佢哋去，就畀低啲零用錢佢哋，叫佢哋喺酒店叫room service，我後來一睇張單，咁貴嘅？原來班友又龍蝦又香檳，我喺酒店我都係食碗牛肉麵架咋。」

黃百鳴會俾零用錢「開心少女組」。

當年「開心少女組」成員有袁潔瑩、羅美薇、陳加玲、傅明憲 、何佩兒、林穎嫻，李麗珍、羅明珠及柏安妮。

澄清甄子丹接拍《葉問》並非一億港元片酬咁簡單

多年來邀約過無數紅星合作的百鳴哥，遭梅小惠一再追問關於片酬的傳聞。第一個傳聞，是有指《家有囍事》其中一名演員索取天價片酬，對此百鳴哥大方回應是周星馳，並大爆他的片酬「犀利過張國榮」：「其實嗰時係逼住要用，因為要開喇但冇人，咁啱有個upcoming嘅，都唔諗喇，畀錢埋位啦！（片酬）係800萬，但我記得嗰時佢最多收人哋200萬。可能佢想推啦，點知我又肯畀，佢咪要做咯。」百鳴哥又大爆星爺角色前身分別是樂壇及影壇舉重輕重的人物，到底是誰？

周星馳片酬仲貴過張國榮。（影片截圖）

第二個傳聞是傳聞甄子丹開一億接拍《葉問》，對此百鳴哥作出更正：「嗰一億唔係港幣，係人民幣！」百鳴哥更笑言雖然子丹片酬咁貴，但最後他仍然有賺，到底賺幾多？

傳聞甄子丹開一億接拍《葉問》原來係真。（影片截圖）

下令炒許志安鄭秀文魷魚

至於陳欣健（Philip），原來同樣與欣欣甚有淵緣，事緣Philip當年在華星任高層時，欣欣是其遇到第一位公司女歌手主動要求「唔好再畀嘢佢做」，相當爆笑。另Philip還大爆在華星遇到的另外兩大大事件，當中一件是他上任後，有人要求他炒許志安、梁漢文及鄭秀文，Philip在節目中將大爆三人當年被炒原因，當中以安仔的原因最搞笑，竟然與key太高有關。但後來Philip因有感三人唱歌很不錯，故決定留下人才，之後更為三人打造了《纏綿遊戲》、《喜歡你是你》、《叮噹》及《娃娃看天下》等經典金曲！

陳欣健在華星任高層時，江欣燕是其遇到第一位公司女歌手主動要求「唔好再畀嘢佢做」。

江欣燕當年雖獲機會做歌手，但佢原來頂唔順。