汪小菲哀悼大S人設消失拖老婆嘆法國餐　網民諷回復快：影帝下班

台灣女星大S徐熙媛（2日）離世，老公具俊曄被爆暴瘦6公斤，而前夫汪小菲亦一度傳出崩潰消息。汪小菲曾無視現任老婆感受，在前妻過世後去她的社交平台留言：「老婆我好想你」，之後又雙眼通紅現身機場，雙膝跪地淋雨，情深款款，卻被指是「表演型人格」，更有自稱是現場記者的人網上爆料，稱汪小菲是特意在鏡頭前展示深情人設，說：「他的保母車早就從機場回家了……我不知道他有沒有請司機把他丟下車再走這一段路，還是先回家再繞後門出來淋雨，但不管怎樣他都是在做戲。」

汪小菲早前雙眼通紅趕回台灣。（聯合報）

汪小菲在得知大S死訊後，4日搭機去台灣，頂著低溫，只穿一件T恤淋雨半小時。在雨中漫步流露深沉哀傷。(影片截圖)

不過汪小菲早前已返回北京，據知他與大S的一對仔女仍在台灣，有朋友早前向台灣傳媒透露，汪小菲非常傷心，處於崩潰狀態站不起來，但待他狀態回復就會準備「開戰」。不過原來他的回復能力相當高，有網民在北京一間高級法國餐廳慶祝情人節時，就偶遇汪小菲與現任太太馬筱梅，網民說：「吃到一半還偶遇了汪小菲和他老婆哈哈哈（在最後兩張圖，有點震驚，沒想到這麼快就回京來過節了）。」

北京網民在人均2000的高級法國餐廳，撞到汪小菲與太太馬筱梅慶祝情人節。（小紅書）

從另一角度所見，二人拖住手，相當恩愛。（小紅書）

網民就留言：「10天才說想前妻，鬧出這麼多事，這變臉速度真快」、「表演型人格的大男孩」、「汪總不emo了嗎？」、「上一個劇殺青了」、「這次不通知媒體來拍？」、「他的自我回復能力還真可以啊」、「他不是要殉情，還抑鬱嗎？這麼快就好了，醫學奇蹟！」

網民都諷刺汪小菲不演了，推翻了日前的深情人設。（小紅書）