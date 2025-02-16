宇宙巨星與王寶強拍片網民錯重點　身高遭質疑報大數不過1.7米？

61歲武打巨星甄子丹與42歲內地男星王寶強因合作電影而建立深厚兄弟情，前者打出國際，有「宇宙最強」稱號；後者則以樸實的形象和接地氣的表演風格贏得觀眾喜愛；最近兩人一起在社交平台拍片，大曬幽默感，但網民竟把焦點放了在這個地方？

甄子丹和王寶強曾合作電影《一個人的武林》。

兩人因此成為好友。（視覺中國）

兩人戲中有大量打戲。（電影截圖）

兩人戲中有大量打戲。（電影截圖）

最近甄子丹和王寶強分別主演的電影《誤判》及《唐探1900》有不錯成績，當然可喜可賀。而他們私下亦老友鬼鬼，不時相約聚餐或一起玩，近日在社交平台有段兩人合拍的短片，粉絲隨即起哄以為兩人即將再有合作，但原來只是搞笑片，讓網民開心一番。片中，甄子丹和王寶強非常入戲，神情嚴肅地向著對方拱手，一副快要上擂台的感覺重現電影對白，甄子丹對對方說：「既分高下」，王寶強則回一句：「也決生死」；原來兩人只是鬥快去推開大門，十足大細路一樣，令人哭笑不得。

甄子丹與王寶強一起拍片。（小紅書截圖）

重現電影中對白。（小紅書截圖）

原來是搞笑片。（小紅書截圖）

按文字推測應該是之前2人為考生打氣時所拍的打氣片。（小紅書截圖）

網民除了笑指：「丹哥生活還很幽默」外，更多將焦點放在二人的身高上，雖然官方顯示甄子丹和王寶強的身高分別是173CM和164CM，但片中目測甄子丹只是高王寶強那麼一點點，縱使王寶強穿了厚底運動鞋，也沒有9CM那麼誇張，引起網民熱議：「真的一樣高」、「這身高估計就168吧」、「王寶強166」、「王寶強165-紫丹（子丹）169」、「丹爺官方身高寫173，這一看不就報大數？」；但也有網民指外在條件也並不是最重要，演技好、能力高賺到錢才是最重要，而甄子丹和王寶強就是最佳例子。

網民錯重點。（小紅書截圖）

網民錯重點。（小紅書截圖）

甄子丹的身高一直是個謎。（IG@donnieyenarmy）

甄子丹與太太汪詩詩。（IG@donnieyenarmy）