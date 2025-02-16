錢嘉樂湯盈盈探「熊貓盈盈」龍鳳胎　12歲大女暴風長高成焦點

59歲的錢嘉樂與49歲的湯盈盈因為名字恰巧有「樂」和「盈」字，2012年11月獲安排在主題公園的大熊貓園內的熊貓盈盈、樂樂見證下結婚，成為全港首對在熊貓館舉行婚禮的新人。轉眼間，嘉樂和盈盈結婚已踏入第13年，他們日前帶同兩個寶貝女兒，12歲的大女錢凱晴 （Alyssa）和9歲的細女錢凱琪 （Kassidy） 一齊去看大熊貓盈盈誕下的龍鳳胎姊弟，除了「家姐」及「細佬」夠吸引，大女兒Alyssa暴風式長高也成為焦點。

錢嘉樂同湯盈盈2012年11月在熊貓盈盈、樂樂見證下結婚。（IG圖片）

湯盈盈在社交平台分享一家四口全家福，齊齊穿上黑白灰的衣裳，與躺在樹枝上睡覺的「家姐」和「細佬」合照，相映成趣。大女Alyssa正踏入青春期，長高了不少，已跟媽媽湯盈盈差不多一樣高。而錢嘉樂基因強勁，兩個囡囡均遺傳了爸爸的樣貌，雖然不可以說是靚女，但擁有一雙靈動鳳眼，一張高級臉有潛質做model。湯盈盈寫道：「Must go to OCEAN PARK! 盈盈樂樂 family 探盈盈樂樂 family！家姐細佬超級得意！#BorninHongKong」。

湯盈盈同一對熊貓公仔。（IG@tong_ying_ying）

大女Alyssa長高唔少，幾乎同媽媽湯盈盈平排。（IG@tong_ying_ying）

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去年初大女Alyssa只到媽媽耳仔。（IG@tong_ying_ying）

去年初大女Alyssa只到媽媽耳仔，一年就高咗半個頭。（IG@tong_ying_ying）

湯盈盈絕對係索媽。（IG@tong_ying_ying）

湯盈盈絕對係索媽。（IG@tong_ying_ying）

錢嘉樂與老婆湯盈盈以及兩名寶貝女兒。（IG@tong_ying_ying）

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