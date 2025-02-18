難哄劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《難哄》陸劇，有竹已作為編劇，瞿友甯為執導，由白敬亭、章若楠領銜主演的一套以現代愛情為題材的電視劇。這部劇是趙露思、陳哲遠的大熱愛情劇《偷偷藏不住》的姊妹作，並早已埋下伏筆！憑《卿卿日常》和《長風渡》成功晉級為陸劇男神的白敬亭在開播已聲名大噪，更為劇集獻唱插曲，而女主角章若楠亦曾與許光漢合作《你的婚禮》，更有不同實力派演員，陣容十分吸睛，還有五月天主唱主題曲！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

影视剧难哄@Weibo

《難哄》｜電視劇情大綱

桑延（白敬亭 飾）家境富裕，雖平常愛捉弄妹妹桑稚（劉楚恬 飾），但為人可靠。溫以凡（章若楠 飾）對他人總是和藹可親，卻又帶着距離感，因為父母離婚，母親再嫁，溫以凡自小寄人籬下，還遭遇過親戚的性侵未遂，這些不幸的經歷讓溫以凡習慣用冷漠來保護自己。在高中時，她與桑延相遇，曾是校園中最耀眼的「遲到情侶」，互相暗戀的同桌，雖然對他有好感，但不敢表達愛意，他們原本約定一起考上南蕪大學，但遺憾因家庭變故沒有實現學生時期的青澀約定。

25歲的桑延更加成熟，他在大學成績優異，畢業後主業為計算機行業，並與朋友合伙開了一間酒吧。溫以凡大學畢業後成為了一名記者，回到家鄉工作，久別重逢地遇到了桑延，兩人卻假裝不認識，但卻一次又一次相遇。溫以凡被隔壁男人騷擾，無奈之下決定搬家，同時桑延的公寓因鄰居失火受到波及，需要進行重新裝修，種種巧合下，他們成為了合租室友。

兩人原本故意避開對方，因住在一起打破了隔閡，漸漸靠近彼此，桑延的照顧細心周到，令溫以凡敞開心扉，再次心動，逐漸放下心中的創傷，勇敢追求自己喜歡的男孩，桑延跨越城市也向她表白了愛意，兩人再一次相戀！之後溫以凡向桑延坦白了當初沒有遵守約定考入同一所大學的原因，知道真相的桑延非常心痛溫以凡，誓要用盡全力保護她，不再讓她受傷。最後，溫以凡搬進桑延親手設計的新家，兩人從初戀到結婚，從穿畢業袍到穿婚紗，破鏡重圓，彌補了當初的愛情遺憾，實現了心中完美的浪漫愛情。

《難哄》播出時間｜最新追劇日曆

《難哄》電視劇幾時播?《難哄》一共有32集，由優酷、Netflix播放，2月18日12：00播出，優酷VIP會員首更3集，2月19日至2月21日每天更新SVIP每個更新日提前多看1集。

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《難哄》｜演員人物關係圖

待更新。

《難哄》｜演員

白敬亭 飾 桑延

出生於幸福美滿的家庭，長大後是工程師和酒吧老闆，非常專一，喜歡溫以凡9年

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章若楠 飾 溫以凡

自小父母離婚，寄人籬下，暗戀桑延

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陳昊森 飾 蘇浩安

桑延高中好友，也是溫以凡的同學，重視桑延

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張淼怡 飾 鐘思喬

喜歡打扮，與另一位男孩向朗一起長大，三人組的青梅竹馬一直保持聯繫；溫以凡最好的朋友，高中時期經常安慰幫助她

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鮑起靜 飾 江汝（蘇奶奶）

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秦沛 飾 蘇皓家（蘇爺爺）

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何炅 飾 章文宏