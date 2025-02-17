朱慧敏臨盆在即繼續做家務1歲囡囡學到足　醫生老公體貼陪產檢

43歲的前港姐亞軍朱慧敏（Queenie），2021年嫁心臟科專科醫生陳良貴，前年誕下可愛囡囡Shera（乳名：娃娃），去年平安夜又宣布懷上二胎，預產期是下個月（3月）。臨盆在即的朱慧敏昨日（16日）在社交平台分享一條短片，見朱慧敏老公抱著14個月大的B女一起陪朱慧敏做產檢，囡囡輕撫媽媽孕肚，畫面溫馨有愛！

新年一家三口去睇桃花。（IG@queeniechu422）

朱慧敏囡囡好奇周圍望。（IG@queeniechu422）

由爸爸抱住摸媽媽個肚。（IG@queeniechu422）

朱慧敏教導囡囡Baby在肚裏面，囡囡即醒目地摸住媽媽個肚，牙牙學語講：「yeah yeah（BB）」朱慧敏暫未有透露BB性別，在照超聲波期間，醫生指BB好健康：「腳長啲，係長baby，出嚟BB應該有5磅，現在34周2.2公斤好合理，見佢郁就好安全。」朱慧敏聽到醫生意見後笑逐顏開，笑說：「娃娃嚟睇佢即拎轉面俾你睇，佢哋聽得明架真係，上次都係一話娃娃喺度，佢就轉身俾佢睇嘞。」

朱慧敏由醫生老公同囡囡一齊陪伴去做產檢。（IG@queeniechu422）

醫生話BB好健康，手腳都長。（IG@queeniechu422）

BB好健康！（IG@queeniechu422）

由於家中沒有聘用傭人，腹大便便的朱慧敏平日除了照顧囡囡之外，還會做家務及煮飯，而囡囡亦會好乖巧幫手。日前朱慧敏分享另一段片，見囡囡Shera幫忙將衣物籃推到廚房門口，又懂得用紙巾抹地，朱慧敏興奮攬實Shera說：「唔該晒你啊！多謝你啊！最佳拍檔，唔該晒！」Shera開心得笑到見牙唔見眼，朱慧敏更錫鍚女兒，並說：「我好多謝娃娃，你睇，佢只得14個月大，佢又抹地，又幫我攞衫去洗，我好多謝肚裡面嘅BB啦！因為我覺得佢好強壯，我日日都咁樣郁，又煮飯……」。

14個月大嘅Shera好醒目，幫媽咪將衣物籃推到廚房門口。（IG@queeniechu422）

好得意呀！（IG@queeniechu422）

仲識抹地。（IG@queeniechu422）

朱慧敏下月卸貨，腹大便便仍繼嬻做家務及煮飯。（IG@queeniechu422）

照顧囡囡冇難度。（IG@queeniechu422）

Shera除了做家務叻外，朱慧敏又問她的頭部、頭髮及腳在哪裡，Shera都一一答對，網民紛紛留言大讚Shera叻女：「SheRa好聰明呀」、「果然有你們優良遺傳」、「真叻叻，手腳協調得好好」、「點解可以咁乖㗎？」、「超級叻女 身教的表現 教育極好」。

囡囡跟足指示，摸摸頭。（IG@queeniechu422）

頭髮。（IG@queeniechu422）

腳仔。（IG@queeniechu422）

最後送多個飛吻。（IG@queeniechu422）

朱慧敏2021年嫁心臟科專科醫生陳良貴。（IG@queeniechu422）

前年誕下可愛囡囡娃娃Shera。（IG@queeniechu422）