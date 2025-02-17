試當真Jessica陳苡臻被指背游學修與MK仔外遊　男方是酒樓太子爺

「試當真」的游學修與陳苡臻（Jessica）2022年宣布拍拖，感情穩定，偶爾亦於幕前放閃。不過近日有網民就發文，表示：「香港機場見到試當真Jessica拖住個MK仔」。在貼出的照片中，見到候機大堂有一男一女坐著等登機，女方頭戴冷帽、口罩包到冚，男方則明顯見到是Rapper Billy Choi（蔡承恩），不過就未有發文者所講的「拖住」行為，一張相是蔡承恩拎住咖啡、女方用電話自拍，另一張相是女方幫蔡承恩影相。

游學修與Jessica的戀情在2022年曝光。（IG@neoyau19）

有網民發文表示：「香港機場見到試當真Jessica拖住個MK仔」她貼出的照片中，見到候機大堂有一男一女坐著等登機，女方頭戴冷帽、口罩包到冚，男方則明顯見到是Rapper Billy Choi。（Threads）

其實相中未清晰見到女方容貌，不過有網民就認得這頂帽與陳苡臻IG中出現過的一模一樣，有網民回覆：「Jessica 同修哥散左咩？」、「修女變B女」不過更多人都認為這張合照不算什麼，亦不代表陳苡臻背叛游學修，相信只是工作合作。網民反問：「我50歲人都識Billy Choi喎。」、「我老友billy咁X型你唔識？」「一齊坐就叫拖住，食飯咪有BB？」、「Ca姐喺謝票場透露過同Billy Choi有合作㗎 咪屈」、「似係去拍mv，依稀記得Jessica講過今年會有個音樂project同Billy有啲關係，個人覺得Jessica會鍾意啲叻嘅男仔😂」

機場照的女子，頭上的冷帽與Jessica幾日前戴著的一樣。（IG@krisssica）

影片所見疑是Jessica的女子幫Billy影相，不過就未有發文者所講的「拖手」行為。（Threads）

蔡承恩是近年冒起的Rapper，和光頭幫（TomFatKi）合唱《天水圍Gang Gang》而成名，前年他參與ViuTV電視劇《那年盛夏我們綻放如花》，正式「入屋」，另外同年推出《Sorry呢度係香港》，MV接近100萬觀看次數，月前推出《海連茶樓》，外界因而知道原來他是酒樓太子爺。他本身亦有一位拍拖7年的女朋友，日前才慶祝完情人節。

Billy曾參與ViuTV電視劇《那年盛夏我們綻放如花》。（IG@billy._.choi）

Billy曾現身試當真頻道。（YouTube@試當真Trial & Error）

Billy Choi的《Sorry呢度係香港》都有不少人認識。（IG@billy._.choi）

Billy Choi早前推出歌曲《海連茶樓》，自爆原來是酒樓太子爺，不時都要落舖幫手。（IG@billy._.choi）