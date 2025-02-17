36歲新晉男神機場被捕獲驚現殘爆素顏　身上一服飾意外遭網民取笑

現年36歲的劉俊謙曾憑電影《幻愛》贏得《香港電影評論學會大獎》的「最佳男主角」，去年再憑《九龍城寨之圍城》中「信一」一角爆紅而成為新一代男神，另外他又以劇集《此時此刻》入圍角逐台灣《第59屆金鐘獎》的「戲劇節目男主角獎」。除了演技獲得肯定外，劉俊謙帥氣又健康的形象成功俘虜大批女粉絲成為「劉太」，就連小S都曾公開示愛：「怎麼辦？我被劉俊謙圈粉了啦！」可見魅力非凡。不過，近日劉俊謙在香港機場被粉絲捕獲，就意外曝光他殘爆一面。

劉俊謙憑《幻愛》奪得第26屆香港電影評論學會大獎最佳男演員。（《幻愛》Facebook）

劉俊謙憑《九龍城寨之圍城》中「信一」一角爆紅。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

劉俊謙（左起）、郭雪芙、Lulu、許莉廷和楊銘威出席《此時此刻》慶功宴。（百聿數碼提供）

片中可見，劉俊謙身穿白色衛衣外加藍色牛仔外套，戴了口罩以素顏示人，與平日帥氣不凡對比，這天的他黑眼圈勁深，有不少眼紋且雙眼無神，樣子十分疲倦。雖然如此，但劉俊謙面對前來接機的熱情粉絲，他都一一為大家簽名，及以溫柔的聲線與粉絲簡單閒聊互動，有內地粉絲問他即將上映的電影《贖夢》會否也到內地宣傳？劉俊謙想了想回答：「這個好像還在聊。」該粉絲續言：「你來內地吧，我們好想見你」。劉俊謙禮貌地笑著謝謝對方。態度真誠又親切，難怪「劉太們」對他死心踏地。粉絲開心寫道：「新鮮的劉俊謙！！！啊啊啊！！好久不見 你好可愛」。

劉俊謙日前在機場被捕獲。（小紅書截圖）

認真回答粉絲問題。（小紅書截圖）

好深黑眼圈，面露疲態。（小紅書截圖）

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粉絲大讚劉俊謙即使樣子殘殘地也無阻顏值，「太帥了」、「好溫柔啊啊啊啊啊」；有粉絲則肉赤男神黑眼圈那麼深，叮囑力拼搏同時，都要注意好休息，以免影響健康。另外，也有網民留意到劉俊謙當日所戴帽子的顏色，取笑他：「信一帶綠帽」，令人哭笑不得。

劉俊謙是不少女士心目中男神。（IG@lauchunhim.terrance）

高大靚仔。（IG@lauchunhim.terrance）