出家男星印度收壞消息　嘆人生無常：我們家的孩子離開這個世界了

日前突然宣布到印度出家的43歲男星李日朗（Don），消息傳出不久，前女友黃靜藍閃婚兼公布懷孕消息。李日朗同日更新IG，悲傷宣布：「我們家的孩子離開這個世界了。」



29歲女星與董事男友閃婚2個月極速造人成功 前男友宣布出家

李日朗當年《當四葉草碰上劍尖時》成為TVB爆紅新人。（資料圖片）

李日朗疫情時工作大受影響， 自己亦有做一些買賣生意去幫補生計。（資料圖片）

李日朗KEEP住童顏。（IG：@mrdonli）

李日朗KEEP住童顏。（IG：@mrdonli）

李日朗客串過不少劇集電影。（劇照）

李日朗到達印度靜修，更穿上袈裟剃頭，消息震驚不少網民。李日朗連日更新在印度靜修恆河修行時，收到媽媽電話通知惡耗令他相當難過：「我們家的孩子離開這個世界了，白白不知不覺已經17歲。2007年我領養了三個孩子白白、鼻鼻和虎虎，鼻鼻前年走了，家裏唯一的男丁今天也走了，希望牠們在另一個世界可以重聚。」

李日朗突然自爆去到印度出家。（IG@mrdonli）

李日朗突然自爆去到印度出家。（IG@mrdonli）

李日朗突然自爆去到印度出家。（IG@mrdonli）

李日朗突然自爆去到印度出家。（IG@mrdonli）

相處足足17年的愛貓已和家人一樣，感情深厚，李日朗指白白亦相當有靈性：「這個孩子從今天早上醫生就說牠不行了，但牠一直在強忍痛苦，我在印度的老師跟我說，可能白白是在等我，希望我這個爸爸可以見牠最後一面…我落船後去到一間有Wi-Fi的餐廳，見了孩子最後一面….我跟白白說：「謝謝你這17年的陪伴，我們一起成長，一起學習生活，在快樂時候有你，在艱難時候也有你，今天你先走了，但我會一直記住你，如果真有下輩子，不如我們再做好朋友，又或者再做親人。這孩子平常不會叫，牠今天在視頻通話時叫了好幾聲，就好像真的聽懂了，之後牠把頭轉向一邊，媽媽就掛斷電話…寶貝，多謝你，因為你，我的生命很圓滿。」

李日朗17歲愛貓離世。（IG：@mrdonli）

李日朗17歲愛貓離世。（IG：@mrdonli）

李日朗17歲愛貓離世。（IG：@mrdonli）