劉馬車預告去洪嘉豪活動踩場　怒轟粉絲歧視：冇白卡聯盟佢冇今日

曾犯下風化及襲擊罪的網絡紅人劉馬車上月第N次出獄，隨即又在網上重新活躍起來。他近日就在網上拍片向洪嘉豪粉絲挑機，稱不滿遭到歧視，預告會經常出席洪嘉豪活動，表示：「嘉豪都鍾意我㗎，唔同你講咋嘛！」又呼籲大家以禮相待，否則他的另一個惡魔人格會現身，更指洪嘉豪粉絲「院友」不是真院友，而自己有精神病才是真院友。



《WARNER! GO! 音樂會》日前舉行，劉馬車表示自己都有去，很支持Moon Tang、Kiri T、洪嘉豪及陳蕾等。（梁碧玲攝）

日前華納舉行《WARNER! GO! 音樂會》，劉馬車表示自己都有去捧場，但遭到歧視、當他怪物，使他非常不滿，怒轟洪嘉豪的Fans「院友」，他說：「我乖乖哋嚟聽呢個華納演唱會，你哋呢班垃圾，你哋以為自己係乜嘢？講緊你哋嗰班粉絲，洪嘉豪嗰班垃圾粉絲，死臭X，食屎狗！我眼尾都唔睄你哋，見到我，同佢講聲『嘉豪加油』，成班好似當我搞事！」

劉馬車指自己想跟洪嘉豪講加油，卻遭對方粉絲歧視。（YouTube@劉馬車）

自從去年有自稱「白卡聯盟」成員一邊揈衫唱《黑玻璃》後，很多人唱這首歌都會自發加入揈衫、揈毛巾動作，雖然這首歌爆紅時劉馬車仍未「出冊」，但他自稱是「白卡聯盟」捧紅《黑玻璃》，而自己是白金卡白卡會員，他說：「我見到嘉豪我咪同佢唱《黑玻璃》囉，點解？因為呢首《黑玻璃》係我哋白卡聯盟搞紅㗎！冇我哋白卡聯盟幫佢做宣傳，佢今時今日得咩？你哋反轉豬肚唔認人呀？就係屎呀？過橋抽板呀？」劉馬車又表示：「嘉豪都識我啦！嘉豪都鍾意我㗎，唔同你講咋嘛！都唔諗吓今時今日有咁嘅熱度，所謂嘅成就係邊個帶挈佢，你問吓嘉豪自己啦！」

白卡聯盟代表狂揈毛巾後，令大家唱《黑玻璃》時都加入指定動作。（電視截圖）

劉馬車表示，《黑玻璃》爆紅歸功於「白卡聯盟」，表示：「冇我哋白卡聯盟幫佢做宣傳，佢今時今日得咩？」（梁碧玲攝）

劉馬車又稱自己很喜愛Moon Tang（鄧凱文），但被對方的Fans欺騙，聲東擊西叫他去另一個位等Moon Tang，他等了成個鐘而撲空，他說自己只想做個乖乖、默默支持的粉絲，影張合照，講聲加油，卻被冤枉成搞事、搞破壞，不給他重新改過的機會，劉馬車反問：「我劉馬車有咩背景、過去，唔關你哋事，啲人成日攻擊我話強姦犯、風化犯，衰過咩……我而家X咗你哋老母咩？X咗你哋家姐、阿妹咩？我做過嘅衰嘢，我找咗數，我就重新做人，而家就係一個普通人，我希望追求自己鍾意嘅歌手，支持自己鍾意嘅歌手啫，唔關你哋事，你鍾意追咩歌手你嘅事，唔好喺隔籬話呢個劉馬車喺度搞事，搞你老X。」

劉馬車很喜歡Moon Tang，不滿被對方粉絲欺騙他去另一個地方等Moon Tang，害他撲空，他說：「啲人覺得劉馬車嘅存在就係搞事，我唔搞事都當我搞事，啲保安都mark住，想隨時撳低我，你明唔明白我感受幾咁痛苦？」（IG@warnermusichk）

他認為不尊重他的人要好自為之，預告之後會去洪嘉豪活動踩場：「嚟緊有任何洪嘉豪嘅活動，我盡量得閒我都會出席㗎，你哋唔想見到我，就偏偏要嚟！」他坦言其實只識《黑玻璃》一首歌，但就真心喜愛Moon Tang，不想她不開心，所以不會去Moon Tang的活動，「我唔會喺任何Moon Tang活動有一個任何出格嘅行為，會靜靜做一個安靜嘅小粉絲，唔好再講我是非！」他要求對方的粉絲別再說他是非，別再侵犯、詆毁他，否則「惡魔嘅人格就會出嚟」，反問：「點解你哋係咁要搞馬車呀？」

劉馬車又表示自己很支持Moon Tang（左二），但對方的粉絲當他怪物，不過他不希望令Moon不開心，因此不會有任何出格行為。（梁碧玲攝）

劉馬車再向洪嘉豪粉絲喊話，斥他們利用完白卡聯盟流量，令《黑玻璃》爆紅就想撇清關係，他用普通話說：「沒那麼容易！」更預告：「我會多啲出嚟㗎！嘉豪，你會成日見到我㗎嘉豪，知唔知呀？嘉豪，馬車都鍾意你㗎！」

完騷後，劉馬車在亞博外跟一班粉絲等洪嘉豪，但他被「不是會員」為由阻止靠近。（YouTube@劉馬車）

劉馬車當住洪嘉豪面前講了很多句「嘉豪加油」，更高唱《黑玻璃》。（YouTube@劉馬車）

他靜默一會，再問大家是否覺得他好恐怖，斥是被粉絲逼成這樣，他又說：「令一個人妖魔化，既然你哋要呢隻怪物出嚟，我感覺到大師兄返緊嚟，天水圍墮天地獄獸善良的惡魔，而家有個新身份！我亦都係院友，但係我係真係有精神病嘅院友，唔係好似你哋啲假病嘅院友，我真係有精神病，我有雙重人格，或者多重人格分裂。唔好激發惡魔人格出嚟，只要你哋善良對我、友善對我，馬車天使正常嗰一面一直就會喺度。」之後他突然哼出「登登登」的音樂數次，稱若遭不禮對待就會「進化」，他宣布：「善良的惡魔就會出嚟！佢要保護馬車！保護馬車仔！你呢班死賤種食屎狗不斷攻擊傷害馬車，好好玩呀？好過癮呀？」