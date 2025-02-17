五索自爆「八婆」行為數落五星級酒店服務　最後結局峰迴路轉

34歲的網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與身家以百億計的66歲大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情，後續更被揭兩人拍拖9年並育有4名子女。「五索」鍾睿心為人也相當高調，除公開與馬清鏗的關係，也愛於社文平台分享日常生活細節，而且內容也頗為有趣兼受網民歡迎。

「五索」鍾睿心（Rachel）被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

日前「五索」分享新片，直言「我成為了八婆」。原來早前她曾經拍片講述了一次在五星級酒店按摩的經歷，她在片中直指按摩員不斷氣地問她「是不是覺得小腿好硬」，意圖hardsell她其他產品。她又指不喜歡按摩員太多說話，覺得好騷擾。

五索啲短片真係好正。（IG@5kidsokma）

五索啲短片真係好正。（IG@5kidsokma）

五索啲短片真係好正。（IG@5kidsokma）

在最近一條片，她又更新道涉事的酒店主動致電給她解釋及道歉，並且提請「五索」到按摩店免費再體驗服務。她說道：「聽到電話嗰吓好想cut線，因為我啱啱踩佢，雖然我冇開名都有少少愧疚。跟住佢同我道歉1000次，佢話：『可唔可以畀多次機會，鍾小姐？我哋真係會改善㗎！我哋本身服務真係唔係咁。」之後，她也表示，發覺自己受到了身邊「豬朋狗友」的影響，而「成為了八婆」。好友裕美就在帖文底下回覆：「何解我見到你話佢哋話免費俾你多次體驗時，你是隱藏不了的高興。」相當爆笑！