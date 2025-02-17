前TVB衝動小生內地真人騷形象突變　身形脹爆極重脂粉味震驚粉絲

現年45歲的吳卓羲（Ron）曾效力無綫多年，演出過《衝上雲霄》、《大唐雙龍傳》、《酒店風雲》、《歲月風雲》及《學警》系列等多套經典劇集，令他成功入屋。近年，吳卓羲主攻內地市場，憑真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》再度人氣急升，工作不斷之餘亦成功圈粉。不過吳卓羲近日在内地真人騷《藝員新訓2025》，其妝容和舉動卻令不少粉絲震驚！

吳卓羲近年積極在內地發展。（微博@Ron吳卓羲）

吳卓羲在內地參錄製多個綜藝節目。（微博@Ron吳卓羲）

吳卓羲近年主攻內地市場，憑真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》再度人氣急升。（網上截圖）

吳卓羲近日與黎耀祥、歐陽震華、羅子溢、楊茜堯及林曉峰等一班TVB出身的人氣演員，忙於拍攝內地真人騷《藝員新訓2025》，希望透過節目培養出一班新演員。在節目中，吳卓羲拋下有型靚仔包袱，又唱又跳，其中一個部份還親自上陣，與林曉峰挑戰「撒嬌8連」，包括：「好不好嘛」、「拜託拜託」、「我不管嘛」、「行不行啊」、「求求你啦」、「你最好啦」、「我鍾意你」、「答應我吧」，聲調動態真的嚇人一驚。

吳卓羲現忙於拍攝內地真人騷《藝員新訓2025》，節目中與林曉峰挑戰「撒嬌8連」。（小紅書截圖）

吳卓羲笑指撒嬌是他強項。（小紅書截圖）

吳卓羲示範呢招叫：「好不好嘛？」（小紅書截圖）

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除此之外，吳卓羲的外型也成為焦點，向來Man爆的他脂粉味勁濃，而且身型發脹比身旁的林曉峰還要肥，與大家平時見到Man爆的吳卓羲大相庭徑。不少粉絲被男神的突變所震驚，留言：「吳卓羲怎麼變成這樣了」，其他網民也認同：「即時打曬冷震」、「受不了這個眼妝了，還有他是不是做了牙貼面，誰來救他」、「嚇死寶寶了」、「發福了」、但也有網民為吳卓羲平反，認為是鏡頭過度美顏導致。

粉絲和網民留言。（小紅書截圖）

粉絲和網民留言。（小紅書截圖）

粉絲和網民留言。（小紅書截圖）

其實網民震驚也正常，由於以往吳卓羲所演的角色性格多數都是衝動又火爆，加上他又演得入型入格，故不少人都以為他本性演出，但其實鏡頭後的吳卓羲待人友善，完全零架子，而且非常玩得，所以圈外和圈中人緣積極。

由於劇集的角色關係，搞到外界成日覺得吳卓羲衝動又火爆，其實他絕對是圈中一位「Nice Guy」。（《飛虎之潛行極戰》劇照）

吳卓羲向來給人感覺有型又man。（視覺中國）

吳卓羲圈中人緣極佳，與林峯還相當老友。