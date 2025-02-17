東張西望｜外傭大師於橋底疑似作法　女傭親身解釋其實做緊咩

TVB節目《東張西望》今日（17日）講到早前曾報道有女傭於林村河的橋底疑似進行秘密宗教儀式，片中的「大師」用一條裝飾過的長鞭抽打一名穿著紅色衣服的女士，該女士突然倒地，大師經過一番「急救」後，女士終於醒了。不少街坊看完後都表示很恐怖兼不舒服：「梗係唔舒服，感覺好似邪邪哋咁嘅嘢」、「有啲驚」、「作法就唔好啦，會影響人哋嘛，作法始終都感覺麻麻哋囉。」

有女傭於林村河的橋底進行疑似秘密的宗教儀式。(節目截圖)

片中的「大師」用一條裝飾過的長鞭抽打一名穿著紅色衣服的女士，該女士突然倒地，大師經過一番「急救」後，女士終於醒了。(節目截圖)

《東張西望》主持陳曉彤向在場的女傭查詢：「你哋喺度做咩啊？」女傭表示：「我哋喺度唸經啊！」女傭表示這是「穆斯林」的祈禱儀式，她們指因為朋友要回印尼，所以她們正在祈禱。女傭說她們是一個「印尼穆斯林教會」，逢星期日就會一起出現在林村河的橋底祈禱及唸經。

《東張西望》主持陳曉彤向在場的女傭查詢。(節目截圖)

女傭表示她們其實在祈禱。(節目截圖)

女傭說她們是一個「印尼穆斯林教會」，逢星期日就會一起出現在林村河的橋底祈禱及唸經。(節目截圖)

女傭說她們是一個「印尼穆斯林教會」，逢星期日就會一起出現在林村河的橋底祈禱及唸經。(節目截圖)

女傭說她們是一個「印尼穆斯林教會」，逢星期日就會一起出現在林村河的橋底祈禱及唸經。(節目截圖)

陳曉彤問到女傭之前那位「大師」在做什麼？女傭表示：「呢個係我哋跳舞，下個禮拜有啦，有人生日先有㗎，即係一啲普通嘅表演，好似我哋睇嗰啲表演咁。（點解個人會暈低？）唔係暈㗎，即係好似表演咁，唔係暈低㗎。表演㗎，全部都係表演，如果你唔信，下個禮拜嚟睇。」女傭更形容其實像舞獅一樣，更指與什麼都沒有關係，只是一個表演而已。女傭聲稱片中的「作法」其實是印尼的傳統騎馬舞，她澄清活動並沒有傷害任何人，只是誤會一場。

陳曉彤問到女傭之前那位「大師」在做什麼。(節目截圖)

女傭表示在跳舞，係普通嘅表演。(節目截圖)