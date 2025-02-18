王大陸涉逃兵役在台灣被捕　阮經天鄭元暢被指刻意延遲畢業逃兵役

台媒報道，33歲藝人王大陸驚傳逃兵役被捕，更傳出主要原因是疑似製作假的醫療證明，據了解他現階段正在接受偵訊中，詳細原因及經過仍待進一步調查釐清。根據台灣兵役法令規定，凡是年齡屆19歲之年1月1日起到36歲之年12月31日止之男子，依法都應接受徵兵處理，稱為「役齡男子」，簡稱「役男」。娛樂圈中許多男藝人正值當紅時期，也需要接受台灣的兵役，當年有報道盛傳有不少男明星為了逃兵役被列入黑名單調查，當年就讀同一所大學的三大男神阮經天、賀軍翔、鄭元暢亦因為此事而受到廣泛的討論，此外還有兩位台灣天王也被點名需要交代免服兵役原因，成為當年的娛樂新聞熱話。

33歲王大陸今天驚爆逃兵被捕。（IG@taluwang）

阮經天大學冇畢業照樣要接受兵役

講到逃兵役被列入黑名單調查的男藝人，阮經天、賀軍翔、鄭元暢三人同樣是台灣電視劇男神的代表，他們出道前讀同一所大學「醒吾技術學院」，而三人自從出道後便獲得許多拍攝的機會迅速爆紅，他們被指年齡超過30歲仍然未畢業，所以受到社會關注。阮經天被指就讀大學課程六年尚未畢業，目的只是為了逃兵役，他因為天生扁平足最後申請服替代役，可惜依然遭到許多負面的批評，炮轟他濫用藝人的身份有特權，最後得兵役處處長代為澄清呼冤，阮經天依體位因素判定服替代役，並由2012年1月31日正式服兵役，2013年1月11日正式退役。

阮經天被指刻意延遲畢業逃兵役！（阮經天IG圖片）

賀軍翔一個原因竟然可以免服兵役

另外與阮經天是大學同學的賀軍翔和鄭元暢同樣是被指刻意延遲畢業涉逃兵役的男明星，賀軍翔被指修讀進修部課程七年仍未畢業，而曾遭到中華民國內政部點名以讀書為藉口拖延入伍，違背兵役制度的公平性。最後賀軍翔因為接受脊椎檢查有「椎弓解離症」，所以收到免役證明，免服兵役。鄭元暢則在30歲的時候選擇低調接受兵役，並公開表明不願因為拍戲受傷而提早退伍，堅持履行兵役，要獲得傳媒正面報道讚賞！

賀軍翔因為接受脊椎檢查有「椎弓解離症」，所以收到免役證明，免服兵役。。（ho_mike@IG）

鄭元暢在30歲的時候選擇低調接受兵役，並公開表明不願因為拍戲受傷而提早退伍，堅持履行兵役。（微博圖片）

周渝民患憂鬱症免服兵役

同樣演出台灣電視劇為人所熟悉的男星周渝民（仔仔）事業高峰時期也需要服兵役，他於2005年因憂鬱症向台北市申請免役，不過他當時竟然遭到當局駁回，之後相隔兩年後他將戶籍轉至基隆市，並且在此因為憂鬱症的原因而去申請免役，最終成功獲准。另外被指涉逃兵役的同期當紅男藝人明道自願加入陸軍儀隊，最後他獲得優異的表現，形象十分正面，更一度成為台灣史上第一位被電台專訪的士兵。

周渝民（FB@周渝民）

明道。（微博照片）

周杰倫患僵直性脊椎炎免服兵役

除了三大台灣電視劇男神涉逃兵役，台灣天王周杰倫和羅志祥（小豬）當年也被質疑涉逃兵役，小豬因為有醫生證明患有青蛙肢（臀大肌纖維化）和輕微的二尖瓣閉鎖不全的心臟病關係，最後免服24個月兵役！周杰倫當年有大方透露獲免兵役的原因，他指是因為患上了僵直性脊椎炎，這病徵是家族病，發現患上此病的原因是因為18歲打籃球受傷，之後到醫院檢查才證實患上僵直性脊椎炎！

小豬因為有醫生證明患有青蛙肢（臀大肌纖維化）和輕微的二尖瓣閉鎖不全的心臟病關係，最後免服24個月兵役！。（視覺中國）