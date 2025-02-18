陳妍希離婚｜陳曉七段情只認陳妍希　傳與內地花旦趙麗穎不歡而散

41歲的台灣女神陳妍希與37歲的內地男星陳曉是曾經的金童玉女，兩人於2013年因合作《神鵰俠侶》撻著，2015年公開戀情，2016年7月領證結婚，婚後一子。但兩人近年婚變傳言不斷，終在今日（18日）宣布「分」訊，共同在微博聲明：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」八年多婚姻正式畫上句號。而有「古代美男」稱號的陳曉，情史也相當豐富，他曾表示自己是長不大的男孩，經歷過七段感情，才抱得美人歸。

陳曉和陳妍希近年婚變傳言不斷。（視覺中國）

今日宣布離婚。（資料圖片）

陳曉和陳妍希共同在微博聲明。（微博截圖）

在讀書期間，陳曉曾與大陸歌手許嵩的表妹餘徵瑤在一起，據知兩人同是合肥人，女方還在微博承認這段情，寫道：「曉真的很疼惜我，照顧我的一切，幸福。」可惜兩人最後因是異地戀關係而分手，女方還激動地在微博指出與男方老死不相往來，這段青澀情史，陳曉到現在一直沒有表態。

當起演員後，陳曉與同是演員的大陸女星楊萍因互動頻繁，傳出曖昧情，有傳兩人在一起短暫時間，在2011年就分手。繼之後，陳曉被爆出和網紅郭雅然﹑模特兒蘇小美﹑演員楊榕譜過一段情。

陳曉有「古代美男」稱號，情史也相當豐富。（視覺中國）

而最為人熟知的，就是他傳過與內地女星趙麗穎的戀情，據知，兩人在2013年在拍《陸貞傳奇》時撻着，齊齊因為這套劇走紅。當時被封為「熒幕情侶」的他們不時在微博互動，還在媒體採訪中公開讚許對方，曖昧的行為讓外界認定他們這段情。其後，陳曉更在《快樂大本營》中公開表示對趙麗穎有好感，在玩遊戲時更真槍實彈接吻，但這段情在明眼人看來就是「真」，但兩人至今仍沒有承認。到「雙陳」結婚，趙麗穎被媒體問到會不會出席婚禮，她霸氣地回答：「為甚麼要參加？」言語間，暗示兩人背後曾發生過一些不愉快的事情。

陳曉曾與內地女星趙麗穎傳緋聞，但始終沒有承認戀情。（視覺中國）

有傳二人不歡而散。（微博截圖）

直到2014年陳曉因與陳妍希拍《神鵰俠侶》而擦出愛火花，才找到自己的真愛。兩人在2015年大方認愛，當時隨即有報道指妍希是小三，介入趙麗穎戀情，但陳曉就出來維護女友，指與趙的傳聞只不過是緋聞，親證妍希不是小三。翌年7月兩人登記結婚，正式成為夫妻，並同時宣佈懷有小孩，組織三口之家。

陳曉與陳妍希因拍《神鵰俠侶》結緣譜姐弟戀。(網上圖片)

陳曉及陳妍希當年領結婚證時難掩甜蜜笑容，並與親友合照留念。（微博圖片）

陳妍希與陳曉最後同框合照已經為2023年，當時一家三口為陳妍希慶祝生日，夫妻間全程零交流。（陳妍希微博圖片）

至於陳妍希於2011年因主演電影《那些年，我們一起追的女孩》被封為「國民女神」，更獲金馬獎提名最佳女主角，人氣一時無兩。在事業取得成功的她，在感情路上不是一帆風順。在讀書時期，曾經和大學學長交往，後因男方「偷食」導致兩人的一年情最終走上絕路。之後，陳妍希與富二代公子交往，後因自己事業心重而導致兩人分手。緋聞男友還有林德信，男方為女方慶祝生日等各種行為，讓外界猜測林德信有意追求妍希。而最為人熟悉，就是她和台灣演員柯有倫有過一段８個月的短命戀，雖然分手，但兩人仍是好朋友。

陳妍希於2011年因主演電影《那些年，我們一起追的女孩》被封為「國民女神」。（微博圖片）

陳妍希是不少人心目中的女神。（視覺中國）

其後，陳妍希又與古天樂過傳緋聞，皆因當時吳君如想做媒人撮合他們，最後沒有成功。直到2014年因與陳曉拍《神鵰俠侶》而認定對方，兩人相戀16個月就領證結婚，視對方為終生伴侶，可惜未能走到最後！

陳妍希與柯有倫有過一段８個月的短命戀，雖然分手，但兩人仍是好朋友。（IG@alan_kuoyoluan）