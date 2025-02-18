王晶接受愛女訪問親揭做幕後原因　再選一次竟然會揀做呢個職業

王晶曾監製和執導過不少喜劇片，包括：《精裝追女仔》系列、《賭俠》系列、《整蠱專家》、《逃學威龍》、《鹿鼎記》、《九品芝麻官之白面包青天》、《賭俠大戰拉斯維加斯》及《千王之王2000》等多不勝數，可謂套套經典，是香港著名喜劇導演。不過早前他接受愛女王海榛的節目訪問時，被問到「如果畀你重新揀一次你嘅職業，你會揀咩？」答案卻令全場捧腹大笑，究竟是什麼呢？

王晶是香港著名喜劇導演。（資料圖片）

王晶接受愛女王海榛的節目訪問時，被問到「如果畀你重新揀一次你嘅職業，你會揀咩？」，答案卻令全場捧腹大笑。（小紅書截圖）

王晶愛女王海榛離開無綫後，積極經營其社交平台，作為爸爸的王晶當然要撐場為女兒撐流量。在最後一集的「我和爸爸的10問10答」中，王海榛問爸爸：「如果畀你重新揀一次你嘅職業，你會揀咩？」王晶直接回答：「演員！」引起全場包括王海榛在內捧腹大笑。

王晶原來有個演員夢。（小紅書截圖）

連女兒聽到都忍不住笑。（小紅書截圖）

王海榛追問爸爸：「點解會揀演員？」王晶解釋：「其實我一路都想做演員㗎，不過後尾發覺自己唔會做得好好，所以先至做幕後。如果再揀一次可能都會試下，渣渣地都試下、都做呀，或者得呢。」王海榛續言見爸爸在很多電影中也有客串，甚至乎主演，都覺得很好看、很好笑。王晶則表示：「但如果畀我嚟多次，可能又會好啲呢。」

王晶坦言一直都想做演員。（小紅書截圖）

不過後尾發覺自己唔會做得好好，所以先至做幕後。（小紅書截圖）

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原來除了做監製、導演外，王晶心底處卻有著一個演員夢，以往也曾在其不少作品中客串一角，當中要數最經典的一定包括《千王之王2000》中的「肥螳螂」，至今仍令人難忘。不過王晶也因為拍這套電影而與曾合作無間的周星馳關係正式決裂，直指對方態度不合作，不肯交戲畀張家輝。王晶表示99年尾他籌備《千王之王2000》，張家輝亦成為當時的喜劇新星，「因為我拍《賭俠1999》同《黑馬王子》，同埋《賭俠大戰拉斯維加斯》，捧紅咗張家輝做喜劇，當時張家輝好好笑，我心諗如果搵周星馳同張家輝合演一部，應該咪好好笑？我就去同佢傾，不如你同佢拍套戲，唔使好多日，我有張家輝，叫埋吳君如嚟，你可以拍幾多日吖，佢話七日，我話咁七日啦，我就寫七日戲俾佢，佢話『呢排等錢使，咁我拍啦。』點知一拍，佢非常唔合作，演員之間係講交流嘅，我做一啲戲出嚟，你就打返個波畀我，咁我先回得畀你，所有張家輝做啲嘢佢都唔打返個波畀佢，各有各做。你話張家輝有咩癮？越做越冇癮！之後有日我唔得閒，叫咗劉偉強嚟幫我替一日，嗰日直頭唔合作到想打架，嗰部戲真真正正令我哋產生咗裂痕，由朋友變咗唔係朋友，因為我忍受唔到佢呢種態度。」

王晶在電影《千王之王2000》中的「肥螳螂」，至今仍令人難忘。（《千王之王2000》電影截圖）

王晶直指周星馳拍《千王之王2000》時態度不合作，二人關係因此決裂（《千王之王2000》電影截圖）

王晶更自爆自己特地設陷阱，做了一件以他性格從不會做的事，雖然當初給1千萬叫星爺拍七日戲，但其實寫劇本時已偷偷決定好七日要拍完對方所有戲份，第七日雖然有叫星爺到場，但該幕戲只是可有可無，「朝頭早佢嚟咗，大家排吓戲，佢依舊咁唔合作，咁唔開心，我卒之就……我拍戲未試過咁樣爆發，我話周生，我哋都算好朋友，你點解要咁呢？嗱，我話畀你聽我已經拍晒，六日我就拍晒你啲戲，今日呢場唔要唔緊要，你唔鍾意做唔緊要，你而家即刻同我走，我唔使你拍！以後都唔好合作！」王晶說，自己都猜不到會說得出這番話，但沒有心傷和後悔，因為覺得當時不說，以後都不會說。