掌心｜劉詩詩竇驍演狗咬狗CP　徐嬌加盟成就真正大女主復仇劇

由吳奇隆老婆、《步步驚心》女主角劉詩詩，「千億駙馬」竇驍和周星馳御用演員徐嬌主演全新古裝陸劇《掌心》已經登陸「黃Viu」！該劇首播當天僅四小時便拿下內地播放平台的古裝懸疑劇熱度第一，更一舉登上多個劇集榜的討論度冠軍，足見劇力萬鈞！以下五大劇集相關話題近日廣受網民熱討，還未開劇的你不妨到「黃Viu」感受《掌心》的威力。

劉詩詩與竇驍主演的《掌心》首播當天僅四小時便拿下內地播放平台的古裝懸疑劇熱度第一，更一舉登上多個劇集榜的討論度冠軍。

1.劉詩詩挑劇本眼光獨到

《掌心》講述醫學世家出身的顧清（劉詩詩飾）自小擅長催眠之術，更能入夢窺探人心，可是她在年少時被人利用，催眠多位女性落入奸人之手，使她一直背負罪責而活。後來顧氏家族慘被滅門，顧清為了活下去而改名「葉平安」，隱姓埋名成為江湖遊醫，並暗中追查真相，為復仇做好準備。不少觀眾認為「葉平安」有別於一般陸劇女主設定，她不是單純的受害者，行為有善有惡，而且自帶討論點：「我已經很久沒有看過這種風格的劇集了」、「劉詩詩太勇敢了，這部劇沒有任何原著加持」。作為原創劇本，《掌心》打破了固有的創作思維，雖然以女性獨立為題材但絕不沉溺於情愛之中，成功走出了自己的路。

全新古裝陸劇《掌心》每日下午一時在「黃Viu」上架。.

2.絕望演技驚艷萬千觀眾

葉平安回到京城建立心病醫館，以救急扶危為名，實則展開為期18年的復仇大計；好友陸丹心（宣璐飾）得悉她的過去後，不但直接以刀雙向，更直斥她出賣女性，使她流下了絕望的眼淚；其後她準備周全、打算當眾揭開禮宗旭（呂行飾）專抓少女的真面目，負責奪取證據的閨密采蓮（丁潔飾）卻被活捉行刑，此時葉平安一心求死，自願與采蓮一同被活埋，所幸陸丹心及時趕到救出！目諸閨蜜在跟前變成一具冰冷的屍體，葉平安徹底崩潰痛哭，其後背着彩蓮的遺體冒雨回家，幕幕虐哭全網觀眾，不少網民直言：「絕望感溢出屏幕」、「其實挺心痛她的」、「劉詩詩演技真的很好」。

陸丹心（宣璐飾）原本怒斥葉平安（劉詩詩飾）出賣女性，不過在危急關頭還是救了她一命。

3.竇驍打破傳統男主形象

劇中聖都發生突發命案，一朝廷命官慘死家中，由於葉平安曾為其治療失眠，還因為出現在凶案現場而被視作殺人兇手。大理寺丞元少城（竇驍飾）出身於賤民區，雖一表人才、滿腔才華，卻因身份卑微而飽受歧視，所以他明知葉平安並非兇手，但是為了仕途仍將她置於死地以換取晉升機會，可見他與傳統陸劇的男主角截然不同，角色不但心狠手辣，更是徹頭徹尾的機會主義者！

大理寺丞元少城（竇驍飾）出身於賤民區，雖一表人才卻飽受歧視，所以他明知葉平安並非兇手，但是為了仕途仍將她置於死地以換取晉升機會。

4.男女主非一般狗咬狗CP

葉平安和元少城甫相識便充滿了利益和計算，葉平安為了復仇利用男方，元少城則為了權勢出賣人情！隨着劇情發展，他們開始從針鋒相對發展成惺惺相惜，劇中平安一口咬在少城的手臂，關係漸趨緩和，二人也因此被網民封為「狗咬狗CP」，對此劉詩詩笑言：「我還看到那個圖片，太好笑了！我已經截圖了，準備把那個表情包傳給他（竇驍），他應該很開心，因為他非常幽默！這兩個角色到了後來都能站在對方的立場去思考，他們在這方面很同頻，所以他們能夠在不衝突的情況下盡量去幫助對方。」

劇中平安一口咬在少城的手臂，關係漸趨緩和，二人也因此被網民封為「狗咬狗CP」，劉詩詩更會截圖把表情包send畀竇驍。

5.真正大女主劇本不拖戲

葉平安成為江湖游醫後，一路上組成了她的最強班底，包括武藝超群的陸丹心、傾城歌姬霓裳（張予曦飾）、閨密采蓮、姑母葉二娘（斕曦飾）等人，全力籌謀復仇大計，「婦仇者聯盟」人人各有專長，這樣的設定也讓網友大讚：「《掌心》不是偽大女主劇，復仇主角團都是女性，朝代還是女帝武則天時期」、「節奏很快，沒有廢話」、「每集都有伏筆，就是大女主角爽劇」。即使是其他女性角色的人設亦相當鮮明，如聖人女帝（陳瑾飾）氣場十足，女官伍顯兒（徐嬌飾）亦不陷入雌競的俗套，反而對葉平安充滿肯定，這種女性之間的認可與欣賞在一眾狗血劇中可謂難得清泉！《掌心》讓觀眾看到了真正的女性力量，生動詮釋了他們智慧、勇敢、獨立的一面。