麥玲玲爆男星偷食常用招數　唐詩詠自以為識查男人反被取笑太天真

麥玲玲日前現身由唐詩詠與練美娟主持的網台節目《絲打圍爐》，除了講蛇年12生肖愛情運外，亦分享馭夫術及愛情觀。玲玲姐認為同藝人拍拖比較危險，直指揀某類男人，出軌率會較低。而當唐詩詠自信滿滿指出同男藝人拍拖容易查到對方工作行程時，麥玲玲卻大爆男藝人出軌慣用技倆，令唐詩詠難以置信，被玲玲姐指她：「佢果然係咁純真㗎喎！」



節目中唐詩詠先問到玲玲姐愛情該如何保鮮，指自己見到對方與老公很恩愛，因而相信愛情，玲玲姐反問：「你信唔信有保鮮？我其實唔信，我信愛情，但我唔信段關係可以好長久。」她指自己過往都曾被記者問到如何與老公保鮮，就回答關係中兩個人都要有獨立空間和自由；但老公則向記者表示要忍讓，笑稱：「有幾忍讓呀！想打佢呀！」

玲玲姐過往曾被記者問到如何與老公保鮮，她認為關係中兩個人都要有獨立空間和自由；但老公則向記者表示要忍讓，笑稱：「有幾忍讓呀！想打佢呀！」（YouTube@ChillGOOD TV）

玲玲姐坦言自己當初揀老公時已立志要揀一個穩定的人，唐詩詠亦說：「你老公有度好，你真係唔使驚佢會有小三吖嘛。」玲玲姐教路，若女人想要安全感，最好揀一個悶、生活有規律的人，透露自己跟老公初相識時，對方已自動報備：「佢係嗰種，如果一陣間要去開會，佢就會打定畀你，或者留message話我一陣開兩個鐘頭會，你可能會搵我唔到，我開完會會話返畀你聽。報備係聰明嘅，到頭來我而家發現報備係最聰明嘅做法，以男仔嚟講，譬如你陣間去揼骨，你就話『老婆，我陣間開兩個鐘頭會，可能聽唔到電話，但係我開完會會打畀你。』你就唔會再搵啦嘛！但係如果你係咁打，搵唔到嘅時間，你就會着火，其實呢個做法最好，無論你嘅報備入面真係做咗啲乜。」

麥玲玲指老公邏輯強、做文書工作有條理，聰明從未考過第二；但就指對方不擅辭令，缺乏生活智慧，令節瓜與青瓜都唔識分。（資料圖片）

唐詩詠指有人覺得報備就會冇自由，玲玲姐表示：「其實呢啲先係最大嘅自由！所以聰明嘅應該咁做！」、「如果你有啲鬼鬼哋嘅嘢，你報咗，穩陣吖嘛！」娟姐指自己不習慣報備，因為由細到大家人都不會催她回家，所以就算長大後正常拍拖都好，都覺得要報到很麻煩：「做正常嘢有乜好問啫？我而家呼吸喇，拜拜。」玲玲姐都同意，坦言自己都少報備，不過確實她當初立志要跟穩定的男人結婚，首先不會揀生意人，因為時間太自由，誘惑又多，相反他的老公返工跟政府工差不多，四點幾已經可以洗定手準備放工。

麥玲玲教揀男人如果不想對方偷食，建議揀又悶又有生活規律的。（YouTube@ChillGOOD TV）

娟姐指自己不習慣報備，覺得要報到很麻煩。（YouTube@ChillGOOD TV）

玲玲姐開始講到男人不同偷食方式，例如說夜晚要去上課，她又說：「如果你嫁俾專業人士、律師，佢突然間電話響，話『個client搵我，我要去保釋個client，今晚唔使搵我，有排搞。』咁你點呀？阻住人做嘢又死，真定假永遠唔會知，係咪？」她覺得跟醫生拍拖已算比較好，因為醫生要睇住間舖，只要你不要讓她聘請太靚女的護士已安全。娟姐之後問，其實藝人時間都很不穩定，又多應酬，是否不宜揀男藝人拍拖，玲玲姐直言：「我覺得係㗎！」她認為靚仔靚女只適合跟幾種人交往，有錢人、藝人、騙子，狠批：「你留喺其他人嘅手上多數都出事。」因為要駕馭到靚仔靚女都實在太難。

玲玲姐認為靚仔靚女只適合跟幾種人交往，有錢人、藝人、騙子，狠批：「你留喺其他人嘅手上多數都出事。」（YouTube@ChillGOOD TV）

唐詩詠提出一個觀點，她說跟藝人拍拖，容易掌握對方時間表，變相對方難講大話：「如果你話你去慶功，咁你實知㗎嘛，大家做呢行，有冇慶功宴你點會唔知啫？你開工點會唔知？」不過玲玲姐就覺得她太天真了，並大爆男藝人偷食慣用技倆，表示：「通常啲男仔會咁做，我見到好多就係，大家坐低，『到咗，我而家走先喇，唔好話我去咗邊！』梗係咁㗎啦！你估佢真係坐成晚呀？佢話畀你聽佢attend呢個event，可能係1分鐘，大把啦！」更取笑唐詩詠：「佢果然係咁純真㗎喎！」娟姐都附和說：「佢仲係咁純真㗎，好可貴呀呢件事！」

唐詩詠原本信心十足地提出一個觀點，她說跟藝人拍拖，容易掌握對方時間表，變相對方難講大話。（YouTube@ChillGOOD TV）

玲玲姐就覺得她太天真了，並大爆男藝人偷食慣用技倆。（YouTube@ChillGOOD TV）

唐詩詠感到難以置信，似乎好易呃。（YouTube@ChillGOOD TV）

雖然不知道玲玲姐所講的男藝人是誰，不過唐詩詠似乎感到難以置信，玲玲姐續問，當該男藝人說自己去慶功，有冇影相畀詩詠睇，詩詠說：「冇。」玲玲姐則謂：「仲唔走呀？有得分呀？係嗰啲時間㗎啦，好正常啫，佢係有去呀，但我見佢哋通常到咗之後就走，話跟住有啲事要走先。」娟姐再問玲玲姐，結論是否就是不要揀藝人，她就回答：「起碼都靚仔，如果你淨係享受個靚仔同埋青春，我覺得OK嘅，冇人叫你同佢過人世呀！」不過純真的詩詠則始終相信有例外，更舉馬國明做例子，玲玲姐笑說：「咪就係講咗幾十年都係得馬明囉！」

純真的詩詠則始終相信即使男藝人唔可靠，但總有例外，例如馬國明，玲玲姐笑說：「咪就係講咗幾十年都係得馬明囉！」（YouTube@ChillGOOD TV）

最後，娟姐問玲玲姐，當紅女藝人找另一半是否很困難，玲玲姐直言的確比較難，她解釋：「因為女仔命格入面，如果你有出名呢個星，呢個係傷官星，傷到官星就係你老公，換句話說你只能二揀一。如果你名氣運、事業運同埋攞獎運好兇，就更加難有一個穩定嘅對象。所以你見到好多一係就急流勇退，或者冇再捧紅，可能嫁得好地地。紅咗嗰啲又要嫁得好，又要唔離婚，其實係好難，好難樣樣嘢都咁好。」娟姐都替唐詩詠擔心，不過唐詩詠就說自己追求愛情、不追求結婚，最重要有自己生活和過得開心。