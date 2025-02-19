芊蕙子曾被批「條命差又遲婚」直斥唔準　今表示知錯向算命師道歉

網台「BBO」YouTuber 混血肥仔（曾達恩Tommy）捲入偷食風波，早前有網民影到他背著移英專心照顧女兒的妻子芊蕙（芊蕙子），與拍檔丁丁（丁彥均）撐枱腳。而芊蕙子兩度發文，更句句有骨，狠批老公未能兌現承諾，方逼得混血肥仔發文，但只稱：「私人回題，我從來不會作公開回應。請給予空間處理，有需要時會公開交代。」

網台「BBO」YouTuber混血肥仔，被指背著移英專心照顧女兒的妻子芊蕙（芊蕙子）偷食。

混血肥仔被指與旗下愛將丁丁在黃金海岸餐廳撐枱腳，有網民甚至聲稱見到二人在酒店過夜。（網上圖片）

由於事情愈鬧愈大，加上芊蕙子曾說：「大家放心，英國可以即時離婚。」所以估計若混血肥仔背叛了她，她亦不會為孩子啞忍。有網民就翻出芊蕙子去年的貼文，她指自己曾去黃大仙算命，師傅第一句便說：「你條命都好差喎。」又批她：「你條命好遲結婚，子女緣薄。」不過當時芊蕙子不以為然，因為她覺得自己條命不算差，已經很知足，並且已結婚有兩個女兒，所以她便直接指出師傅不準，擺低$600便跑走。

芊蕙子曾去黃大仙算命，師傅批她：「你條命好遲結婚，子女緣薄。」不過當時芊蕙子不以為然，因為她覺得自己條命不算差，並且已結婚有兩個女兒，所以直接指出師傅不準。（IG@azalealubyyip）

有網民貼出芊蕙子分享算命的舊文，質疑師傅當時意思是否指「早婚都會離」。（Threads）

芊蕙子現年29歲，與混血肥仔結緣於「啱Channel」，2021年兩公婆移民英國，但混血肥仔經常回港，因此兩夫妻長時間分隔兩地。玄學上常有師傅指，適合遲婚的人，就算早婚都會離婚。有網民就講到，幫芊蕙子批命的師傅，會否想表達即使早婚最終都會離婚，之後更會跟女兒天各一方。網民標註了芊蕙子，留言：「我反而想知邊個師傅講得咁準」、「求介紹算命師傅，太準了」、「好快啲分身家閃人」芊蕙子回覆：「我依家知錯啦，下次去同個師傅講對唔住。」不過其後又將回覆刪走，但都足以證明，她現在似乎同意師傅所講的「條命好差」。

混血肥仔移民後常常回港，芊蕙子就獨自在英國照顧兩個女兒。（IG@azalealubyyip）

芊蕙子相當早婚，但從她的發文所見，她已作好隨時離婚的打算。（IG@azalealubyyip）

芊蕙子一度回覆：「我依家知錯啦，下次去同個師傅講對唔住。」不過其後又將回覆刪走。（Threads）

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