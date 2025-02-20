《愛回家》「賈名媛」月底出嫁　曾患癌未婚夫入院將器官復回原位

現年37歲的邱芷微（Chelffy）憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》的「賈名媛」一角成功入屋，她在戲裡戲外都對「武夫佬」一往情深，將於本月底28日與拍拖10年、曾參與無綫節目《功夫新星》的陳志忠（Wilson）拉埋天窗！不過曾患癌的陳志忠日前情人節卻突然需入院接受手術，消息傳出後令人擔心。之後，邱芷微在以IG的限時動態上載在醫院的相片，稱：「情人節，只要你健康平安，我就快樂。」她並表示：「我寧願收到陳師傅（Wilson）一個『健康冇事』嘅報告，好過收花了…」

邱芷微近年憑《愛．回家之開心速遞》「賈名媛」一角成功入屋。

邱芷微憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》的「賈名媛」一角成功入屋。（梁碧玲攝）

邱芷微同陳志忠都好鍾意小朋友，計劃婚後全速造人！（梁碧玲攝）

邱芷微與陳志忠曾在2020年確診胃癌，更要切除大半個胃，前年初完成化療。而邱芷微對男友一直不離不棄，臨近big day陳志忠倒數最後10日。我上星期五突然身體出現問題，需要立即入醫院，而且更做了一個小手術，他今日再出PO報平安：「這幾天很感謝各位朋友的關心。令大家擔心，嚇親大家，真係好對唔住。我因為有一條腸移位，所以做了一個微創的小手術，令器官復回原位。我昨天星期三早上已經出院啦。請各位朋友放心我會很快康復。謝謝連日來各位朋友及傳媒的關心。很感謝大家人」

陳志忠叫晒邱芷微嘅父母親戚一齊嚟見證求婚一刻。（ig@chelffy）

報平安。（IG／@wilsonchan）