李珊珊TVB見盡人性含淚離開　復出需勇氣：要好好過呢一生｜專訪

李珊珊因為情緒病收埋自己近20年，最近終於「復出」成立YouTube頻道「三坐山」，縱然身材樣貌有變化，但珊珊仍勇敢地踏出第一步，重啟自己的人生。在未確診患上驚恐症前，有傳過珊珊患怪病、甚至腦瘤，她今次接受《香港01》專訪，直言有數不清的次數致電999救助，冒冷汗、休克、嘔吐，多次感受到瀕死邊緣。原來珊珊在18歲當選港姐冠軍後，雖獲無綫（TVB）力捧，但4年間無休止地工作及面對職場欺負，令她精神壓力爆煲，最後要流著眼淚和公司高層說，自己真的撐不下去。

場地提供：三坐山

李珊珊復出幕前，開啟第二人生。

李珊珊與友人成立YouTube頻道「三坐山」。

18歲當選港姐冠軍 獲金庸讚賞主動握手

李珊珊是回歸前最後一屆（1996年）《香港小姐》冠軍，當年只有18歲仍是中六學生，參選最大動力是有人暗嘲她是「腐朽」而激起鬥心，「提名我嗰個人，可能身邊有人同佢講『你提名我（李珊珊）去呀？咁你化腐朽為神奇嘞！』我係別人眼中嘅腐朽就激起咗我鬥志做好呢件事。人真係為啖氣，我本來係一個好內歛嘅人，講完腐朽就覺得，成個地球好似冇人知我係邊個，總之參加《香港小姐》我keep住笑容就得。」

李珊珊眼仔睩睩，細細個已經好精靈。（受訪者提供）

李珊珊熱愛運動，年輕時已曬到好黑。（李珊珊facebook）

結果，李珊珊成為四料港姐冠軍，憑出眾樣貌及完美身材獲TVB力捧，未卸任已得周星馳邀請拍戲；而已故著名武俠小說作家金庸（原名查良鏞）更曾主動跟珊珊握手，向她說：「我好鍾意睇你（演戲）㗎」，在互不相識情況下金庸推薦李珊珊給蔡瀾，讓她有機會擔任《蔡瀾嘆世界》主持。珊珊笑謂：「嗰時我同監製講唔好呀，我唔做呀，我講嘢唔叻，難聽啲講由心淆出嚟 。」經過一段時間相處，李珊珊除學懂怎樣品嚐美食，蔡瀾更成為她的人生導師，「慢慢開始分享一啲我遇到職場上嘅問題，本身面對蔡先生之前，我人生可能已有好多結未解或者唔識解，佢令我知道好多結要自己解同點樣解。」

李珊珊18歲參加《香港小姐》。（電視截圖）

蔡瀾成為李珊珊的人生導師。（李珊珊facebook）

金庸曾向李珊珊講話鍾意睇佢做戲。（視覺中國）

林保怡是暖男教導新人

《鑑證實錄》的「小棠菜」是李珊珊拍戲以來第一個角色，亦令她遇上好友林保怡，當時保怡教曉她「搶飯盒」，因為行動太慢便會沒有選擇，連主角也不例外。李珊珊對林保怡的暖男舉動，一直牢牢掛在心，但對你好不是必然，珊珊亦遇過一位監製替她在前輩面前講好話，怎料換來一句：「佢又唔係我個女，我做乜要睇住佢呀？！我兜口兜面睇住佢講呢句，咪知道呢個地方係要戰戰競競囉！」

「小棠菜」是李珊珊拍戲以來第一個角色。（《鑑證實錄》電視截圖）

第一次拍劇，林保怡已好照顧李珊珊。（《鑑證實錄》電視截圖）

拍劇4年冇休息 被欺負委屈落淚

1997至2003年四年之間，李珊珊拍過不少劇集、綜藝節目及電影，當時是TVB旗下藝人的她幾乎是無休止地工作，一年96個騷，她爆騷3倍即288個騷，她形容休息時間是「零」，自己如同一個「活死人」。

直至最後，李珊珊終於忍不住要爆了！玩失踪不接電話，被當時公司第三大的高層召見，她說：「佢知我爆咗計，問我係咪被人欺負？我擰頭，雖然擰頭，但其實真係有嘅，跟住問我做乜唔表達自己，跟住我望住佢，戇居居係咁滴眼淚，佢睇到我精神上已經承受唔到嘞！」她未有透露被欺負的細節，表示在一個弱肉強食的世界，自己機會多，自然成為別人眼中的對手；長大後才知道，如果不想被欺負，便要努力增值自己成為強者。

李珊珊喺TVB拍劇期間曾被欺負，喺高層面前滴淚。

傳患腦瘤要消防員破門入屋救人？

仍未約滿已靜悄悄地淡出，雖然李珊珊在2005年拍過玩蛇的泳裝纖體廣告而成為經典，但之後已甚少公開露面，原來她一直收埋自己。由最初喜歡獨處的感覺，到後來身體機能出現變化，經常會出現嘔吐、肚屙，甚至休克的情況。曾有報道指李珊珊患有腦瘤，要消房員破門入屋營救。

李珊珊透露最嚴重時食粥水都會嘔。（李珊珊facebook）

用過好多唔同醫治方法。（李珊珊facebook）

李珊珊叫大家信50%，她笑著分享一次消防員、聖約翰救傷隊及醫護人員同時入屋的一次「美好」回憶，「哈，有次唔止屙嘔，係痛到攣晒，一打999三個部門一齊上嚟嗰啲，又高過我又好鬼靚仔，我痛到肚攣都忍唔住抬頭望多一望。」她指從未有破門入屋，因為怕花錢修理大門，但每次召喚救護車都是情急所需，「冇計（算）呀，因為都幾多次。當時我係完全唞唔到氣，係瀕死嗰種感覺，唞唔到氣係咪會死呀？跟住就開始想休克。我又試過嘔到係......好似新加坡隻獅身，即消防喉式咁噴出嚟，連隔籬牀位嘅人都忍唔住掀開塊布簾望咩事。」李珊珊繪聲繪影重述當時情況，但也能感受到她的辛苦。

慶幸最後仍能找出病源，醫生指她被發現時已患有中度以上的驚恐症，數年間一直靠藥物控制病情，至今藥物份量已減少了80%。但每到陌生環境仍會感到驚慌。坐在自己的工作坊接受訪問，珊珊仍說：「你話而家叫我行出門口，我都會驚，學習同呢種感覺共存，因為冇可能一下子甩晒！我最初嚟呢度，一日屙三、四次，因為一緊張就會腸易激咁就即刻肚瀉，依家一日未必會屙一次，呢個係一個進步嚟。」

李珊珊神隱咗一段好長時間。（李珊珊微博）

李珊珊初發現時已經係驚恐症中度以上，但有得醫！（影片截圖）

靠積蓄生活 感激前男朋友及朋友關心照顧

患病期間，李珊珊獲不少好朋友支持和鼓勵，鄭秀文（Sammi）是其中一位。李珊珊初入行時為Sammi拍攝歌曲MV，之後合作劇集《寵物情緣》和電影《我左眼見到鬼》，但真正熟絡，全因為Sammi的細心，從珊珊在社交平台分享的日常，察覺得到珊珊身體出狀況。珊珊說：「我本身除咗有情緒病，仲有濕疹問題都嚴重嘅，還好未上面，可能早期係對腳，依家冇事但可能喺個身，佢知道就嚟關心我，係佢主動開始咁就緊密（聯絡）啦。」

多年來，李珊珊有撰寫專欄及電台主持，但工作量不多，但醫療費用高昂，問到收入來源及經濟會否出現問題？她解釋自己曾在北京二環買賣過一間約900呎的房子賺錢，除了積蓄，還有靠前男友及朋友照顧，她直白地說：「我keep住有拍拖，好幸運遇到有擔當嘅人，佢哋嘅照顧會幫我分擔。而過去3年我係冇拍拖，還好有啲朋友叫做照應，起碼呢樣嘢，冇穿冇爛到今日。」

李珊珊同Sammi係好好朋友。（李珊珊facebook）

疫情期間，李珊珊同古天樂、甘比、鄭秀文試過一齊出動做義工。（鄭秀文IG）

接受現在的自己不介意被指似盧覓雪

李珊珊與另外兩位拍檔由去年3月開始籌備YouTube頻道「三坐山」，到去年10月正式開台，上月珊珊更跨過心理關口亮相幕前，她直言一開始會心情忐忑，但決定後已全無顧慮，只想繼續向前。對於外界的反應，她指98%是正面叫她「努力」，餘下2%集中談論她的身材變化，「一係話我似盧覓雪，一係話我似盧宛茵，咁我又覺得比我想像中輕手嘅。」

李珊珊曾拍攝纖體廣告，曬完美Body。（纖體廣告圖片）

48歲的李珊珊歷盡人生高低起落，她希望找到一個機會，逐一多謝身邊幫助過自己的藝人、名人、工作伙伴等等，她揚言：「好好過好呢一生，咁就已經好足夠！」

想睇更多李珊珊訪問內容，記得上《香港01》YouTube睇片！

李珊珊上月為自己成立的網台首度亮相。（影片截圖）