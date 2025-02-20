聲夢最不起眼歌手遭的士司機當面掟錢侮辱：將硬幣丟在地上叫我執

現年21歲的林智樂（Felix）參加《聲夢傳奇》入行，雖然當年第六輪比賽就被淘汰，但憑一把靚聲成功獲無綫簽約旗下唱片公司。林智樂入行初期極為不起眼，但他默默耕耘做好音樂，2023年推出出道作品《忘記趁早》及《澀谷駅前等》大受歡迎，同年獲頒《新城勁爆頒獎禮2023》「勁爆新人」、《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》「叱咤樂壇生力軍男歌手銀獎」及《第四十五屆十大中文金曲》「最有前途新人獎銅獎」三台新人獎，成功彈起。而今年林智樂更獲安排亮相《聲生不息‧港樂季》，在節目中表現亮眼，贏得中港兩地觀眾的一致好評成功圈粉，獲讚有潛質。不過，林智樂近日卻在社交平台發文，自爆坐的士時遭的士司機掟錢侮辱。

林智樂參加《聲夢傳奇》入行。（資料圖片/陳順禎攝）

林智樂出道首年獲得三個台的新人獎，成績獲得肯定。（IG@lamchiloklok）

林智樂近日在社交平台以「我為了一杯咖啡飛去韓國」，寫道：「這次去韓國的其中一大原因就是因為太想念這一杯雲呢拿籽咖啡，送鹽麵包一流。」原本是非常開心，但林智樂卻透露途中遇到不開心的小插曲，「雖然當日差一點點被一位的士司機叔叔影響心情（去到最後竟然把找續的硬幣丟在地上叫自己撿起來）」。

林智樂參加今季《聲生不息‧港樂季》，在節目中表現亮眼，贏得中港兩觀眾的一次好評成功圈粉。（IG@lamchiloklok）

林智樂擁有一把靚聲。（IG@lamchiloklok）

雖然受到如此侮辱對待，但林智樂依然樂觀面對，直言：「但回想起來人生經歷又解鎖，要緊記。不知有沒有一天唱歌或拍戲能夠用到這個情緒，去到Café 之後什麼心情都回來了，美食能醫百病。」不少網民都留言表示遇過類似經歷，又大讚林智樂對此視為「人生經歷又解鎖」，態度正面兼高EQ，整個人滿是正能量。

林智樂近日分享自己為了一杯咖啡飛去韓國。（IG@lamchiloklok）

但期間遭遇當地的士司機侮辱性對待。（IG@lamchiloklok）

林智樂視為「人生經歷又解鎖」，正面態度會讚高EQ。（IG@lamchiloklok）

林智樂一向給人的感覺欠缺自信，但今次在《聲生不息‧港樂季》的精彩表現卻令人眼前一亮。他曾在訪問中表示能亮相《聲生不息‧港樂季》感到很開心，初知道有份參與擔心不是真的，因為第一、二季他都有面試，第一季的甚至已經拍好，後來卻因節目轉換形式而沒有推出，所以今次收到消息時都有點擔心，直至節目播出才敢開心。而他也把握機會，節目中獨唱《完全因你》時，成功征服全場，陳小春更聽到肉緊得雙拳緊握高呼：「香港的樂壇有希望喇！」而對林智樂而言，今次節目另一大收穫當然是能與偶像容祖兒同台，簡直是夢想成真。

林智樂開心在《聲生不息‧港樂季》與一班前輩同台合作。（IG@lamchiloklok）

另一大收穫當然是能與偶像容祖兒同台。（IG@lamchiloklok）