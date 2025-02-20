衛詩雅自爆結婚蝦碌史　談善言指香港電影市道差：仲有電影拍緊嘅

衛詩雅和談善言今日（20日）現身金鐘出席品牌新店開幕，這次活動亦是衛詩雅婚後首次公開出席活動。衛詩雅接受訪問率先分享新婚喜悅：「好多moment都好難忘，結婚嗰日日落車見到我爸爸，嗰個moment直頭想喊，嗰個畫面係我真係大個女啦！」她更即場分享結婚當天的蝦碌事情，並表示：「結婚嘅時候要帶定一套衫走，我又唔記得帶啦！我最後着咗我老公套衫走。同埋唔記得咗帶啲衫嘅打底，我嗰一吓係呆咗，我諗我結婚喎！」她有思考向賓客借打底衫，不過最後因為有預備幾套後備婚紗，有額外的打底服裝。

衛詩雅和談善言今日（20日）現身金鐘出席品牌新店開幕。（梁碧玲攝）

談善言較早前亦有出席衛詩雅的婚禮，她表示當天發現電話不見了：「一落車冇諗過酒店咁多人，所以一落車嘅時候就嚇親，平時都會回望架車有冇嘢留低，最後司機拎返嚟俾我，仲要唔收錢。」

衛詩雅婚後首次公開出席活動。（梁碧玲攝）

衛詩雅和談善言今年亦入圍金像獎「最佳女主角」候選人，衛詩雅表示：「今次入圍好開心全部都係friend。」談善言則表示：「都係睇返選民喜好。」講到會否是對方為競爭對手，衛詩雅說：「每一位都係競爭對手，但係我哋大家都係開心嘅。」至於較早前田雞公開表示香港電影市道差，很少電影開拍，衛詩雅表示：「如果有劇本當然開心啦！做自己本分啦！」談善言則回應：「好彩我都仲有電影拍緊嘅，都有嘢做傾緊，雖然係差，大家都為電影業加油。」