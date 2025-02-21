林海峰爆洗車可以洗滌心靈 唔怕冷落愛妻彭羚：佢有洗自己嘅方法

林海峰(Jan）今日（21/2）現身圓方出席汽車品牌活動。Jan接受《香港01》訪問時透露自己定力不足的人，容易見到心頭好便忍不住手，就會買下來：「我個人比較冇定力，而且又會心散，專注唔到，變咗電台嘅工作就比較啱我，所以呢個係我最後接嘅工作嚟，我提醒所有男藝人，如果有啲品牌搵你做工作，要小心，可能係一個陷阱，去到最尾你係賠俾佢，因為你係會忍唔住會去買，咁你就慘啦。就好似我咁返唔到轉頭，可能我時運低。」

林海峰透露日常透過洗車過程，讓自己洗滌心靈。（梁碧玲攝）

Jan又指家中收藏很多各種汽車玩具：「我收埋咗好多細細隻嘅車仔，搖控老婆仔我都有㗎，有啲仲要係鐵嚟。其實男人收埋好多玩具，例如錶呀，超人嗰啲玩具。（老婆知唔知？）所有都要經過財務部批核。（鍾意耐力型車款？）其實冇性能嘅放喺度，開吓個車門你都Happy，欣賞吓佢啲細緻位，又或者摸吓佢，我講緊玩具車呀。不過最近我又鍾意咗洗車，因為可以摸吓佢，同時亦係洗滌心靈嘅一個好方法。（會唔會冷落咗老婆？）太太有洗自己嘅方法，我唔會捉太太攞嚟洗，因為我覺得尷尬啲，我好難同佢講，我今日要洗一洗你，我要洗滌心靈。我諗呢個可以嘅，但要等對方情投意合先得，但我諗呢個情況唔多，可能係要飲醉酒，又或者結婚一百週年紀念呀，又或者佢懵咗先會做呢樣嘢。你嘅提議唔差，等我今晚返去同佢講吓，我想洗滌心靈先。」