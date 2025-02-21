商天娥入行前遇急色男首約會即想上香閏　搞笑還原當年心聲

綜藝節目《今晚乜都拗》2月21日一集評論題目分別為「速食文化對現代人嚟講係好定唔好」，認為好的藝人代表有陸浩明、鄭衍峰、林秀怡，認為不好的藝人代表有商天娥、麥美恩、孔德賢。向來甚少亮相綜藝節目的娥姐，在《今晚乜都拗》中盡顯直腸直肚真性情。



6號一嚟就挑機，但娥姐其實都好快破功。

6號一嚟就挑機，但娥姐其實都好快破功。

6號一嚟就挑機，但娥姐其實都好快破功。

話說眾人由「速食文化」開始一直拗，並衍生到男生第一次約出街便要求上香閨應如何應對，就此娥姐突然大玩懸念：「（你哋覺得）我有冇可能遇過吖？」隨即引起洶湧群情，娥姐亦爽快分享昔日真實經歷：「試過啦梗係！咪第一次約就話去你屋企喎，雖然我想啫。」隨即引發哄堂大笑，娥姐續說：「但係都唔可以架嘛，呢啲係女性嘅矜持，你都要了解條友有冇誠意架嘛，雖然靚仔啫！」6號隨即八卦追問：「佢拍過邊套劇先？」

娥姐因為呢位中學生嘅言論，搞到勁肉緊，證明娥姐心地好善良。

娥姐因為呢位中學生嘅言論，搞到勁肉緊，證明娥姐心地好善良。

娥姐因為呢位中學生嘅言論，搞到勁肉緊，證明娥姐心地好善良。

娥姐因為呢位中學生嘅言論，搞到勁肉緊，證明娥姐心地好善良。

娥姐Talk得又玩得

除了大爆真實經歷，娥姐還大晒超凡演技，拍戲資歷超過40年的娥姐以「喊戲」比喻感情時，竟於數秒內成功逼出淚光，隨即又搞笑地扮假喊炒熱氣氛，令森美亦忍不住拍案叫絕：「齋講都有戲」。娥姐還因聽到現場一位中學生的「壓力速食論」，母性大發對該名女同學一再苦口婆心勸說「我哋唔好畀任何嘢去影響到自己身體健康」，到底咩言論令娥姐咁感觸？除了talk得，娥姐亦相當玩得，當上親節目都愛搞事的6號，挑機式問娥姐：「娥姐，你呢個一定要識，奶油包你有冇聽過吖？」娥姐聞言一臉不屑回應，之後6號澄清其實是「懶人包」時，娥姐又忍不住焗蟹，相當搞笑。

娥姐忽然大爆戀愛史。

全程勁興奮

娥姐見到大家都咁八卦，笑咗

快人快語嘅娥姐，連心入面嗰句都講埋。

快人快語嘅娥姐，連心入面嗰句都講埋。

6號激嬲森美？

不過「上得山多終遇虎」，由於今集有另一名愛生事的麥美恩參與，原本佔盡上風見人就玩的6號，最終成為麥美恩搞事對象，事緣在二人激烈爭辯期間，麥美恩忽然失驚無神向6號逼婚：「你冇一個承擔，你冇負責任呀6號！」林秀怡聞言即趁亂加入戰團：「做咩唔負責任，6號？」麥美恩見6號眼都反埋，隨即加多兩錢肉緊，並高舉無名指大叫：「承擔承擔承擔呀！」

麥美恩係男版「陸浩明」，自己周圍辣火頭之餘，亦成日畀人攻擊。

麥美恩咩事搞到6號反晒眼。

大家咁樣逼婚法，6號最後點收科呢？