陳榮峻從演48年最大突破　角色長期昏迷：真係瞓喺度簽show

《痞子無間道》昨晚（20日）劇情講述符玲（陳瀅飾）選婿風波愈鬧愈大，壹將宮城因而發起大陣仗「選婿大會」，發動大型投票活動在兩名女婿候選人費仁（周嘉洛飾）及公子（朱敏瀚飾）之間二揀一。以「致敬」及「玩轉固有框框」為指標的《痞子》，「選婿大會」情節別具用心，除有「尚東張」（尹詩沛飾）及「夏西望」（張詩欣飾）四出訪問赴會者，還設有最突出衣著造型獎、投票網、即場唱票等在現今頒獎典禮經常出現的元素，已獲網民大讚抵死；不過更抵死的是，由於「哨牙珍」（何泳芍Honey飾）因偏心費仁事前特意向對方通水，並向費仁說了一句：「唔好話珍姐有好嘢唔益你呀！」結果誤會自己順利當選女婿的費仁，在台上激動地「多謝珍姐」，完全玩轉了無綫每年頒獎禮的特色，令網民大嘆大膽破格！



呢個「痞子版頒獎典禮」確係正，有晒紅地氈、Backdrop同現場訪問。

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呢個「痞子版頒獎典禮」確係正，有晒紅地氈、Backdrop同現場訪問。

呢幕「咀咒升級」戲，Honey又係演得勁好。

網民睇得出呢幕係「多謝珍姐」嘅伏筆，仲大讚編排用心。

另每集都獲網民大讚有表現的Honey，昨晚亦成功連番搶鏡，除了在周嘉洛表錯情「多謝珍姐」時在台下耍手擰頭，被陳瀅「層遞式」詛咒下世生倒及牙一幕亦相當爆笑，由於陳瀅的詛咒由「下一世都哨牙」最終升級至「前後排哨牙再加倒及」，令被拋窒「哨牙珍」焗住招認有向周嘉洛通水。

陳榮峻今次呢個角色真係好特別。

陳榮峻今次呢個角色真係好特別。

陳榮峻今次呢個角色真係好特別。

陳榮峻今次呢個角色真係好特別。

昨晚出鏡率極高的「箭叔」高勳（陳榮峻飾），由於自出場開始便一直陷於昏迷睡著不動，有網民揣測劇組找來資深綠葉演員陳榮峻演出，角色應該不會這麼簡單；加上高勳還有由許俊豪飾演的年青版，網民更加覺得不簡單，直指陳榮峻極有可能是萬惡之首「袁雨就」。由於「袁雨就」是劇集關鍵人物，監製及陳榮峻對其真實身份三緘其口，不過陳榮峻的回應似乎暗藏玄機：「今次呢一個角色真係好特別，真係瞓喺度簽show。你問我有冇瞓着覺，一定有，唔止一次，係好多次！我做咗40年啦，都未演過呢個咁特別嘅角色。其實我去到尾後嗰集係會醒番㗎，仲有好多對白，講番晒瞓咗咁多集嘅對白。」

佢個角色仲有年青版，演出者係許俊豪。