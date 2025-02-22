孖陳零九組CP開騷　台灣猛男邱鋒澤任「肌肉擔當」任睇

九澤CP一直深受樂迷喜愛，每次出席活動都萬人空巷。今日終於有好消息！二人宣布將定在4月6日於AXA x WONDERLAND舉行戶外個唱，消息震撼Fans群組，四處打聽撲飛消息！

九澤CP開騷。

陳零九，邱鋒澤。

以九澤CP的組合來說已久未來港演出，非常令樂迷引頸期盼，陳零九：「我也很想念香港的樂迷，大家都超熱情，每次都會令我有Surprise！第一次在戶外場地舉行個唱很期待，腦袋中有很多的想法，稍後時間會跟導演討論可行性，讓4月6日晚上很精彩！」

二人每次演出都「被要求」脫衣服，陳零九笑言早習慣「香港文化」，會操肌跟大家見面：「肌肉不是新鮮吧？每次都會被要求『脫、脫、脫』，其實都蠻害羞的！可能今次輪到邱鋒澤『肌肉擔當』吧，他應該會比我性感。」

陳零九，邱鋒澤。

而邱鋒澤就認為戶外個唱更有氣氛，大家在星空下聽歌更有味道：「上次在室內舉行見面會就不錯，因為要近距離見見面、說說話，但在戶外的演出會是另一種味道！第一次的戶外個場想看到什麼內容，也歡迎給我們建議，這個騷由歌迷當家作主吧！」

據了解，本次的《愛在你身邊巡迴演唱會 — 戶外星空香港限定場》是「愛在你身邊」巡迴演唱會的最終站，九澤CP表示接下來就要開始籌備全新作品，個人與團體都有很多新的計畫，雖然很忙碌也請大家多多期待與支持。