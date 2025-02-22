陳妍希離婚後首現身表情惹關注　同嫁到內地女星楊丞琳相伴力挺

41歲的台灣「國民女神」陳妍希與小她4歲的內地男星陳曉於本月18日宣布離婚，結束8年婚姻。日前有內地媒體拍攝到陳妍希官宣離婚後首度露面，與好友楊丞琳等人聚會，期間全程拿著手機緊皺眉頭，表現似乎很着急。

陳曉﹑陳妍希去年6月傳出婚姻亮紅燈。（視覺中國）

陳妍希身穿黑色皮褸及戴上口罩，現身地下停車場，見她一路上拿着手機不停發短訊，繼而再用語音訊息，表情有些擔憂，眉頭緊皺不知發生何事。而緊隨陳妍希身後的楊丞琳警覺性高，發現有人在拍攝，等車來時便與陳妍希分道揚鑣，急步各自上回自己的車輛離開。

陳妍希宣布離婚首現身，全程望住手機眉頭緊皺。（圖片來源：微博@攝影劉大錘）

陳妍希和陳曉去年6月傳出婚變，內地狗仔卓偉爆料指男方願意淨身出戶換取單身，全因陳妍希做了一件非常炸裂事，令陳曉連兒子小星星也放棄！有指陳曉早已搬離兩人愛巢，更決絕地換了手機號碼並封鎖陳妍希，使二人只能透過第三方溝通。消息傳了半年多後，陳妍希和陳曉日前終證實離婚。

有傳陳曉決絕到連電話號碼都改埋。（微博@陳妍希）

同樣由台灣嫁到內地的楊丞琳在陳妍希官宣離婚當日，公開婚禮一周年的相片，疑似是仗義為好姊妹分擔外界的注意力。好姊妹離婚後，楊丞琳一直陪伴在側，感情要好，溫暖發聲力挺說：「身為妍希的好友，無論發生什麼事，我始終尊重她處理個人事務的節奏。今天和大家同步得知她的決定，作為姐妹，不管遇到任何轉折，我們都會永遠支持並陪伴著彼此。」

陳妍希同楊丞琳都係由台灣嫁到去內地。（微博圖片）

二人感情要好。（微博圖片）

陳妍希宣布離婚當日，楊丞琳都發放自己婚禮一周年照，被指想分散傳媒話題。（微博圖片）

楊丞琳都發放與李榮浩婚禮一周年照片。（微博圖片）